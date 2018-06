Hippokselle hyvästit Ankkurien yllätyksellä

Varoituksia voimassa!

Tuulivaroitus maa-alueille: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Lapin länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Kuusamon kuntaa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa. UV-indeksin arvo on 6. Metsäpalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa, Etelä-Savon maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello ja Enontekiö.

