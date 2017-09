Hiihtoliitolle sopimus lumilajien viennistä - Kiina haluaa tutustuttaa 300 miljoonaa kansalaista lumilajeihin

Suomen Hiihtoliitto on solminut merkittävän esisopimuksen lumilajien viennistä Kiinaan. Peking järjestää talviolympialaiset vuonna 2022. Kiinassa on käynnistetty laajan ohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa talviurheiluun liittyvää infrastruktuuria sekä tutustuttaa 300 miljoonaa kiinalaista lumilajeihin.

Suomen hiihtoliitto on neuvotellut yhteistyökuvioista Harbinissa, joka kuuluu Kiinan talviurheilun keskuksena tunnettuu Heilongjiangin provinssiin. Alueelle halutaan vuoteen 2025 mennessä 70 miljoonaa talviurheilun aktiivista harrastajaa.

Sopimuksen puitteissa Hiihtoliiton on tarkoitus konsultoida ja avustaa Harbinin aluetta lumilajien, erityisesti hiihtolajien, kulttuurin luomisessa.

– Tämä sopimus on Hiihtoliitolle merkittävä päänavaus, mikä mahdollistaa neuvottelujen jatkamisen. Tarvitaan vielä paljon tapaamisia ja neuvotteluja ennen konkreettisten toimenpiteiden aloittamista, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala sanoo tiedotteessa.

Suomen Hiihtoliitolla on osaamista erityisesti toiminnasta lasten ja nuorten kanssa. Kansainvälinen Hiihtoliitto (FIS) on palkinnut muun muassa suomalaisten hiihtokoulujen sisällöt sekä opettajien ja valmentajien kouluttamisen.

– Kiinassa on meneillään valtava murros talviurheilun kehittämisessä. Tämä avaa meille mahdollisuuksia, mutta vaatii paljon työtä ja yhtenäistä toimintaa suomalaisilta osaajilta. Toimintakulttuuri Kiinassa eroaa paljon totutusta länsimaisesta, myös siinä on meillä suomalaisilla opittavaa, sanoo Hiihtoliiton tapahtuma- ja markkinointijohtaja Mikko Saarinen.