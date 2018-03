Juu, aika kova lausunto päävalmentajalta, joka on siviiliammatiltaan poliisi. Itse toivoisin, että Suomi pysyisi näissä asioissa tolkun kohtuudessa ja tyydyttäisiin suosiolla pistesijoihin. Se on kuitenkin loppupeleissä urheilijan etu, kun meillä on niin monta surullista hiihtäjää / huippu-urheilijaa, joiden koko loppuelämä on mennyt ihan pe*****leen parin arvokisamitalin takia. Kannattaisi kautta linjan valmennuksessa painottaa opiskelun ja kunnollisen ammatin hankinnan tärkeyttä, ja hiihtää sen verran siinä sivussa jos haluttaa, että näkee mikä se urheilumaailma kaikessa raadollisuudessaan oikein on.