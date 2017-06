HIFK jyräsi voittoon jumbokamppailussa - Lahti onnistui vihdoin maalinteossa

Helsingin IFK nappasi elintärkeän voiton jalkapallon Veikkausliigassa keskiviikkona, kun JJK kaatui vieraskentällä maalein 3-0 (0-0). Voittonsa myötä HIFK kasvatti eronsa kettupaitoihin sarjataulukon tyvipäässä viiteen pisteeseen.

Avausjaksolla JJK oli vielä pelissä mukana, joskin HIFK:n alku oli terävä. Toisella jaksolla HIFK meni menojaan. Ensin onnistui komealla laukauksella Pauli Kuusijärvi ja nopeaan tahtiin JJK:n verkkoa heiluttivat myös Xhevdet Gela sekä rankkarista Mikael Forssell.

- Kerran kaudessa tuollainen maali tulee näköjään tehtyä. Enemmän jos vielä tulee, niin sitten onkin uusi ennätys, voittomaalin iskenyt Kuusijärvi naureskeli.

Voitto oli HIFK:lle vasta kauden toinen. Tyylipuhdas esitys, kolme maalia ja tärkeät kolme pistettä maistuivat enemmän kuin hyvälle.

- Nyt kyllä tuntui lukot aukeavan. Meillä on ollut vaikeaa maalinteon kanssa. Tämä oli selvästi tasaisin peli meiltä koko kaudella. Seuraavissa peleissä sitten näkee, miten hyvin meidän ketsuppipullot aukesivat. Tämä oli kuitenkin tärkeä eka steppi nousussa ylöspäin, Kuusijärvi summasi.

FC Lahti jatkaa tasapelien tiellä

FC Lahti pelasi viidennen peräkkäisen tasapelinsä jalkapalloliigassa, kun se haki pisteen PS Kemiltä. Nyt Lahti sai sentään katkaistua neljän pelin maalittoman putkensa, kun ottelu Kemissä päättyi 1-1. PS Kemille ottelu oli viides peräkkäinen ilman tappiota.

- Minua on jo kutsuttu herra tasapeliksi, mutta toisaalta olihan tämä meille jo kuudes peräkkäinen ottelu ilman tappiota. Sarjan kuuminta joukkuetta vastaan ja olosuhteet huomioon ottaen tasapeliin voi olla tyytyväinen, FC Lahden valmentaja Toni Korkeakunnas totesi ja piti Kemin kenttää pienenä ja huonokuntoisena.

FC Lahden maalittoman putken katkaisi heti alkuminuuteilla Marko Simonovski. PS Kemi nousi toisella puoliajalla tasoihin Ramadania viettävän Abdoulie Mansallyn osuttua kulman jälkitilanteesta.

- Sarjassa on käsittämätön pelitahti. Aikaa on vain palautumiseen, harjoittelemaan ei kerkeä. Pojat on aika kovilla, PS Kemin valmentaja Jari Åhman päivitteli, ja oli Korkeakunnaksen tapaan tyytyväinen tasapeliin.