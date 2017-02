Henri Kontisen vakaa linjaveto: Puhun vain tenniksestä

Tenniksen nelinpelissä Australian avoimissa Grand Slamin parinsa John Peersin kanssa voittaneesta Henri Kontisesta on hyvää vauhtia tulossa suomalaisen urheilun kiintotähti.



Hänestä ei kuitenkaan tule urheilun viihdejulkkista, joka avaisi kotinsa oven tai suostuisi parisuhdehaastatteluihin.



– Olen tennispelaaja, puhun tenniksestä. Sitten minulla on henkilökohtainen elämä. Tyttöystävä ja mahdolliset lapset Norjassa kuuluvat siihen henkilökohtaiseen elämääni.



Kontinen oli Helsingin Talissa nimeään kantaneen tennistapahtuman päätähti. Hän muistutti, ettei edes olisi vastaamassa mihinkään kysymyksiin, jos hän ei olisi tennispelaaja.



Talissa Kontisen ohjelmassa oli näytösotteluita, nimikirjoitusten jakamista ja hieman poseeraamista. Sellaisen tapahtuman keskipisteeksi hän suostui, koska se on hyväksi tennikselle.



– Sekin tuntuu hyvältä, kun moni on kertonut, kuinka paljon iloa voittomme Australiassa tuotti.



Kontisen ja Peersin kausi jatku helmi-maaliskuun vaihteessa Dubaissa.