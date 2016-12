Heiskanen yrittää yllättää myös MM-kilpailuissa

Viimeisimmän vuoden aikana Suomessa on kohistu 1990-luvun lopulla syntyneiden jääkiekkolupausten urotöiden vuoksi. Yksi ikäryhmän lupaavimmista on kuitenkin pysynyt pois isoista otsikoista. Hän on vain hoitanut oman paikkansa.

- Vähän yllätyksellinen kausi tämä on ollut, koska peliaikaa on tullut Liigassa noin paljon. Luulin pelaavani pääasiassa A-nuorissa, mutta toisin kävi, 17-vuotias Miro Heiskanen tuumii.

Heiskanen on kaikessa hiljaisuudessa ottanut paikkansa HIFK:n alakerrasta. Se ei ole helppo tehtävä kenellekään, ei ainakaan pelaajalle, jonka viime kausi sujui osaksi vielä B-nuorissa.

- Pyrin tekemään fiksuja ratkaisuja, ja kiekkoa ei voi menettää missä vain. Täytyy pelata simppeliä peliä, Heiskanen kertaa menestysreseptiään.

Vähällä kuitenkin oli, että HIFK olisi jäänyt ilman espoolaistaustaisen Heiskanen panosta tämän kauden joukkueessaan.

- Ennen kautta oli mielessä, että siirtyisin Pohjois-Amerikkaan, mutta päätin jäädä. Kai siellä Pohjois-Amerikassa olisi enemmän pelejä tarjolla ja iso peliaika, mutta olen saanut pelata paljon Liigassakin.

- Sain uuden sopimuksen HIFK:sta ja olen saanut hyvän roolin.

Heiskanen on saanut paljon peliaikaa. Hän on pelannut 25 runkosarjaottelua pistein 3+4=7, ja plus-miinuslukema +8 on joukkueen parhaimmistoa.

Viime keväänä Heiskanen saavutti alle 18-vuotiaiden MM-kullan. Nyt hän jahtaa kirkkainta mitalia Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen riveissä Kanadassa pelattavissa MM-kilpailuissa.

- Liigasta ja alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuista saatuja oppeja hyödynnän nyt MM-kilpailuissa. Puolustan ja pelaan kaikkiaan fiksusti, puolustajalupaus päättää.