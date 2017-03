Heikkisen raskas viikko kääntyi viime metreillä mitalinhohtoiseksi

Matti Heikkisen valmentajan Toni Roposen ääni sortui liikutuksesta, kun hänen suojattinsa venyi pronssille MM-hiihtojen päätösmatkalla. Kaksikko oli viettänyt ennen sunnuntaita henkisesti kuormitttavan viikon, koska Heikkisen hiihdot eivät sujuneet MM-Lahden aiemmissa henkilökohtaisissa kilpailuissa.

– Pronssi on täysin kultainen tämän helvetin raskaan viikon jälkeen. Matti ansaitsee mitalin, koska on nostanut tasonsa absoluuttiselle maailman huipulle. Olisi ollut harmi, jos hän ei olisi pystynyt täällä onnistumaan, Roponen kertasi.

Heikkinen oli vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertueella kovassa vedossa, mutta jotain meni pieleen tammi–helmikuussa. Niinpä hän ei yltänyt kymmenen parhaan joukkoon viikko sitten yhdistelmäkilpailussa eikä keskiviikkona Iivo Niskasen voittamalla 15 kilometrillä.

– Epäonnistuimme kunnon viimeistelyssä, koska Matti ei tullut MM-kisoihin huippukunnossa. Koko ajan oltiin kuitenkin lähellä ja uskottiin Matin kanssa, että kunto voi nousta huippuunsa näissä kisoissa.

– Onko mitali helpotus vai saavutus, molemmista tuntuu varmasti todella hyvältä, Roponen sanoi.

Valmentaja luotti mitaliin vasta 50 metriä ennen maalia, koska pitkän ja vauhdikkaan kisan lopputaistelussa vastassa oli parhaita kirimiehiä. Heikkisen edelle ehtivät Kanadan Alex Harvey ja Venäjän Sergei Ustjugov. Maailmancupia johtava Norjan Martin Johnsrud oli viides ja jäi yhä ilman henkilökohtaista mitalia.

Olympiakulta tavoitteena

Heikkinen on 15 kilometrin maailmanmestari kuuden vuoden takaa, ja sunnuntain pronssi on hänen uransa kolmas henkilökohtainen mitali. Ensi kausi on olympialaisten vuosi, ja siihen Roposella oli jo selvät suunnitelmat.

– Ensi vuonna Matti ei hiihdä missään nimessä Tour de Skitä, koska olympialaiset ovat pari viikkoa aiemmin kuin nämä MM-kisat, ja Etelä-Korea on sen verran kaukana, että sinne pitää matkustaa aikaisin.

Maailmanmestarille ainoa sopiva olympiatavoite on Roposen mukaan olympiakulta.

