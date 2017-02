Heikkinen lähtee MM-laduille kuin kiertueelle

Matti Heikkinen vertaa maailmanmestaruushiihtojen runsaan viikon kisarupeamaansa kiertueisiin, joita maastohiihdon maailmancup viljelee yhä enemmän kauden aikana. Heikkisen "tour" alkaa lauantaina yhdistelmäkilpailusta, jossa hiihdettävää kertyy 30 kilometriä.

- Minulle tulee neljä starttia. Vaikka välipäiviä on paljon, se on kuormittava kokonaisuus. Menee kolmekymppiä miten tahansa, se palvelee seuraavia kisoja, Heikkinen sanoi perjantaina joukkueen mediatilaisuudessa.

MM-kotikisojen kannalta lienee lupaavaa, että Heikkisestä on kokemuksen ja harjoittelun muutosten perusteella tullut aiempaa parempi kiertuehiihtäjä.

Lauantain "skiathlonissa" miehet hiihtävät ensin 15 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla ja perään 15 kilometriä vapaalla hiihtotavalla.

- Martin Johnsrud Sundbyn myötä miesten hiihto yhteislähdössä on muuttunut paljon, ja on hiihdetty jatkuvasti vain kovempaa. Fysiikan merkitys korostuu.

- Hyvillä paikoilla jojoliikettä välttäen pitää pystyä hiihtämään, Heikkinen ennakoi.

Heikkisen menestysedellytykset jopa mitaleille asti perustuvat hänen aiemmista vuosista vahvistuneeseen perustasoonsa. Heikkinen ei enää tarvitse mitalille yltääkseen niin sanottua pöljää päivää.

- Jos menestyminen perustuu itsensä ylittämiseen, yleensä ollaan aika epävakaalla pohjalla. Jos perustaso riittää tavoitteen saavuttamiseen, niin silloin tulee yleensä tulosta, Heikkinen tiivisti.

Mononen haki virettä kotimaisemista

Hiihtäjä Laura Mononen haki alkuviikon MM-kisavirettä kotona Espoossa kevyesti harjoittelemalla. Kotikisojen ensimmäinen startti odottaa lauantaina, kun Mononen lähtee 15 kilometrin yhdistelmäkilpailuun.

Vielä viime viikonloppuna Otepäässä Mononen oli alavireinen. Takana oli parin päivän matkustus ja kova tehoharjoitus pari päivää ennen kympin kisaa. Lisäksi hänen virettään söi suksitestaukseen käytetty aika.

- Viime viikonloppuna en ollut kauden parhaassa kunnossani. Toivottavasti olen nyt tehnyt asioita oikein, Mononen sanoi perjantaina.

Erityisen iloinen Mononen on siitä, että hän on parantanut vapaan hiihtotavan osaamistaan. Se on arvossaan lauantaina, kun naiset säntäävät suksien vaihdon jälkeen toiselle 7,5 kilometrin osuudelle.

- Perinteisellä täytyy pysyä porukan mukana, ja vapaalla pystyy tekemään vielä ratkaisuja, Mononen ennakoi.

Monosen taso on noussut huimasti parin viime kauden aikana, sillä vähän huonompanakin päivänä hän pystyy taistelemaan paikasta kymmenen parhaan joukkoon.

- Jotta pystyisi hiihtämään kolmen parhaan joukkoon, perustasoa pitää vielä hinata ylöspäin. Se askel pitää ottaa ensi vuonna, Mononen sanoi.