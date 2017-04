Hanyu hypähti vapaaohjelman ennätyspisteillä maailmanmestariksi - nalleja satoi jäälle

Kaksi maailman eri kolkilta lähtenyttä Nalle Puhia oli päätynyt viereisille istuimille Helsingin Areenaan lauantaina. Molemmat Nalle Puhit oli valmistettu Kiinassa, mistä toinen oli päätynyt myyntiin Torontoon, toinen Singaporeen. Ensimmäisen Puhin tie oli kulkenut Pariisin kautta Helsingin Areenaan, toinen oli matkustanut suoralla lennolla Singaporesta, ja molemmilla oli sama tavoite: päästä Yuzuru Hanyun syliin.

Hanyu, 22, on taitoluistelun olympiavoittaja, maailmanmestari, kotimaansa Japanin taitoluisteluinnostuksen sytyttäjä - ja fanien Nalle Puh -kuumeen nostattaja. Hanyu toi jo junioriaikoinaan kisoihin nallekuvin koristellun nenäliinapakkauksen hyvän onnen amuletiksi ja ryhtyi odottamaan arvostelutuomarien pisteitä Nalle Puh -pehmolelu kainalossaan.

- Hän on loistava luistelija, erittäin innostava. Ja hän on todella söpö, Alia Jackson sanoi. Jackson oli tuonut Singaporesta Nalle Puhin ja itsensä "Yuzua" kannustamaan.

Hänen vieressään istui Kiinassa syntynyt mutta nykyisin Torontossa asuva Brooklyn Cui, jolla myös oli sylissään Nalle Puh.

- Yuzu on vain vuoden minua vanhempi. On vaikea löytää samaa sukupolvea olevaa ihmistä, joka olisi niin inspiroiva. Uskon, että olemme kaikki hyvin ylpeitä siitä että kannustamme häntä, Cui sanoi.

Taitoluistelukisoissa on perinteisesti heitetty esityksen jälkeen jäälle kukkia, mutta viime vuosina pehmolelut ovat tulleet yhä suositummiksi. Hanyun jokaisen kilpailusuorituksen jälkeen jäälle lentää läjäpäin Nalle Puheja.

"Tekee hyvin onnelliseksi"

Jokaisen fanin unelma on, että oma Nalle Puh päätyisi "Yuzun" käsiin, mutta kilpailu suosikin sylipaikoista on armotonta. MM-kisoissa kisajärjestäjien rekrytoimat junioriluistelijat keräsivät jäälle heitetyt kukat ja pehmolelut jätesäkkeihin. Jokaiseen säkkiin merkittiin kenelle sen sisältö on heitetty, ja luistelijat voivat käydä poimimassa sieltä haluamansa.

Suurin osa maailman jäille heitetyistä Nalle Puheista ei pääse lähellekään Yuzua, vaan päätyy hyväntekeväisyyteen.

- Tietysti olisi hienoa, jos Yuzu sai minun Puhini, mutta ei se haittaa vaikka niin ei kävisikään. Tiedän, että ne menevät lapsille, Jackson sanoi.

Jackson kertoi olevansa ensimmäistä kertaa kaukomatkalla Hanyun perässä, eikä häntä kiinnostanut mikään muu kuin miesten kisa.

- Olen täällä viikon. Tärkeintä on nähdä Yuzu, toiseksi tärkeintä nähdä Helsinkiä, Jackson kertoi.

Cui kertoi matkanneensa aiemmin Japaniin heittämään Puhin suosikilleen. Kisapaikalla hänelle selvisi, että Yuzu oli perunut osallistumisensa.

- Se on ok, Cui kuittasi hukkareissun.

Hanyu pyöräytti vapaaohjelmassaan neljä onnistunutta neloishyppyä ja vei miesten maailmanmestaruuden reilun kahden pisteen erolla maanmieheensä Shoma Unoon. Kilpailu oli aasialaisten täydellistä hallintaa, sillä Kiinan BoyangJin saavutti kilpailussa pronssimitalin.

Lyhytohjelman jälkeen kilpailua johtanut hallitseva maailmanmestari Javier Fernandez tipahti vapaaohjelmassa neljänneksi. Espanjan kaksinkertainen maailmanmestari sortui vapaaohjelmassa lukuisiin virheisiin.

Miten kävi pehmolelujen?

Kun Hanyu vielä poseerasi etusormi pystyssä ohjelmansa päätteeksi, syöksyivät Jackson ja Cui kahdeksannelta katsomoriviltä kaukalon laidalle viskaamaan omat Puhinsa kymmenien muiden sekaan jäälle.

Niiden kohtalo oli sama kuin kaikkien muidenkin Puhien: ne päätyivät Yuzun sylin sijasta hyväntekeväisyyteen.

- Olen todella iloinen, että saan niin paljon Nalle Puheja. En poimi niitä itse, mutta tunnen yleisön tuen ja se tekee minut hyvin onnelliseksi, Hanyu vastasi STT:n kysymykseen Puhien kohtalosta.