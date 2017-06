Hänninen tauolle toisena Sardinian rallissa, Lappi huippusuoritukseen murheista huolimatta

Uusiseelantilainen Hyundai-kuljettaja Hayden Paddon johtaa MM-rallia Sardiniassa viiden erikoiskokeen jälkeen. Toyota-pilotti Juho Hänninen on toisena, 4,3 sekunnin päässä Paddonista.

- Auto on ollut todella hyvä. Katsotaan, mitä pystymme tekemään jatkossa, Hänninen sanoi MM-sarjan nettisivujen mukaan.

Kolmantena Hännisen takana väijyy norjalainen Ford-kuljettaja Mads Östberg, jonka ero Hänniseen on vain 0,1 sekuntia.

Rallia neljän erikoiskokeen jälkeen johtanut Citroenin brittikuski Kris Meeke ajoi ulos tieltä viidennellä pikataipaleella. Meeke saapui erikoiskokeen maaliin, mutta hänen ajokkinsa oli ainakin ulkoisesti kehnossa kunnossa. Meeke on hävinnyt kärjelle yli seitsemän minuuttia.

Hännisen Toyota-tallitoveri Jari-Matti Latvala kaasuttelee kilpailussa kuudentena. Hänen eronsa kärkeen on 21,8 sekuntia. MM-sarjaa johtava ranskalaistähti Sebastien Ogier on Latvalan takana seitsemäntenä, 37,7 sekuntia Paddonille hävinneenä. Varsinkin Ford-pilotti Ogier on kärsinyt lähtöpaikastaan, sillä Sardinian teillä on ajojärjestyksessä ensimmäisinä olevien kuljettajien menoa hidastavaa irtosoraa.

"Kertokaa Mäkiselle"

Toyotalla ajava Esapekka Lappi on jäänyt kärjestä jo minuutin ja 18,8 sekuntia. Hänen ajokkinsa vaihdelaatikosta katosi aamupäivällä kakkosvaihde. Silti hän kaasutteli pohja-ajan viidennelle erikoiskokeelle. Lapille pohja-aika on hänen uransa ensimmäinen WRC-tasolla.

- Kertokaa tallipäällikkö Tommi Mäkiselle, että viisikin vaihdetta riittää, Lappi lohkaisi MM-sarjan nettisivujen mukaan.

Rallissa ajetaan tänään vielä neljä pikataivalta. Kilpailun on määrä jatkua kello 16.25 Suomen aikaa. Ralli päättyy sunnuntaina.

Linkki juttuun