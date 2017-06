Hänninen kolmantena ja Latvala kahdeksantena Sardiniassa, Lapilla teknisiä murheita

Citroenin brittikuljettaja Kris Meeke johtaa MM-rallia Sardiniassa neljän erikoiskokeen jälkeen. Meeken ero toisena väijyvään uusiseelantilaiseen Hyundai-kuljettajaan Hayden Paddoniin on vain 0,8 sekuntia. Toyota-pilotti Juho Hänninen on kolmantena, 4,1 sekunnin päässä Meekestä.

– Lähellä neljännen erikoiskokeen maalia oli melko liukasta, mutta muuten ei ole ollut mitään erikoista, Hänninen sanoi MM-sarjan nettisivujen mukaan.

Hännisen Toyota-tallitoveri Jari-Matti Latvala kaasuttelee kilpailussa kahdeksantena. Hänen eronsa kärkeen on 20,4 sekuntia. MM-sarjaa johtava ranskalaistähti Sebastien Ogier on Latvalan takana yhdeksäntenä, 28,2 sekuntia Meekelle hävinneenä. Varsinkin Ogier on kärsinyt lähtöpaikastaan, sillä Sardinian teillä on ajojärjestyksessä ensimmäisinä olevien kuljettajien menoa hidastavaa irtosoraa.

Toyotalla ajava Esapekka Lappi on jäänyt kärjestä jo minuutin ja 23 sekuntia. Hänen ajokkinsa vaihdelaatikosta on kadonnut kakkosvaihde.

– Tämä on varmaankin pahin kilpailu olla ilman kakkosvaihdetta. Täällä on niin hitaita paikkoja. Täytyy yrittää pitää auto tiellä. Tämä tilanne ottaa päähän melko paljon, Lappi tilitti MM-sarjan nettisivujen mukaan.