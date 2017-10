Hamiltonin mestaruus sinettiä vaille, Räikkönen kiistellyllä päätöksellä palkintopallille

Lewis Hamiltonilla on äärimmäisen jykevä ote uransa neljännestä F1-mestaruudesta. Mercedes-kuljettaja Hamilton voitti Yhdysvaltain gp:n ja johtaa MM-sarjaa 66 pisteen turvin, kun kaudesta on ajamatta enää kolme osakilpailua. Toisena MM-sarjassa olevalla Ferrarin Sebastian Vettelillä on enää vain seitinohut mahdollisuus mestaruuteen.

Paalupaikalta Yhdysvaltain gp-kisaan ampaissut Hamilton menetti kisan alussa johtoasemansa hetkeksi Ferrari-pilotti Vettelille, mutta otti sen pian takaisin ja katosi sen jälkeen muiden kuljettajien tavoittamattomiin. Vettel sinnitteli ruutulipulle lopulta toisena, mutta se oli laiha lohtu saksalaiselle.

- Emme vain pystyneet vastaamaan Lewisin vauhtiin. Kisastrategialla ei ollut juurikaan merkitystä lopputulokseen, Vettel myönsi järjestäjien haastattelussa.

Hamilton otti jo uransa 62. gp-voiton.

- Rakastan tätä Austinin rataa. Se on nyt itse asiassa suosikkiratani, Hamilton hehkutti.

Hamiltonin riemua lisäsi se, että Mercedes varmisti Yhdysvaltain gp:ssä merkkimestaruuden.

- Henkilökuntamme on tehnyt hienoa työtä ja se todella ansaitsee mestaruuden, brittitähti kiitteli talliaan.

Red Bull -pomo tulistui Räikkös-päätöksestä

Ferrari-pilotti Kimi Räikkönen pääsi dramaattisten vaiheiden jälkeen palkintopallille. Räikkönen tuli ruutulipulle neljäntenä, mutta tuomariston päätös nosti hänet lopulta kolmanneksi.

Max Verstappen ajoi maaliviivan yli kolmantena, mutta hänelle määrättiin kisan jälkeen viiden sekunnin aikasakko, joka vei Räikkösen palkintokorokkeelle.

Verstappen ohitti Räikkösen aivan kilpailun loppuhetkillä. Red Bullin hollantilaistähti painoi tuoreemmilla renkailla väkisin ohi, kun Räikkösen ajokin renkaat olivat jo lähes loppuun ajetut. Tovi ennen tätä Räikkösen tallitoveri Vettel oli mennyt suomalaiskuljettajan ohi.

- Olin pettynyt heti kisan jälkeen, kun luulin jääneeni neljänneksi. Maxin tapauksen myötä pääsin kuitenkin takaisin kolmanneksi. Joka tapauksessa tämä oli hieno kisa. Auto oli erittäin hyvä. Kisan lopulla jouduin tosin säästämään polttoainetta, joten vauhtia ei ollut hirveästi, Räikkönen kertoi ex-juoksijatähti Usain Boltille, joka toimi järjestäjien haastattelijana.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner ei sulattanut Verstappenille määrättyä rangaistusta. Kilpailun tuomaristo katsoi, että Verstappen oli radan ulkopuolella ohittaessaan Räikköstä.

- Tuomio oli väärin. Minusta se oli kovaa ja reilua kilvanajoa. Näimme autojen ajavan radan ulkopuolella koko viikonlopun, joten Maxin rankaiseminen tässä vaiheessa ei ollut oikein, Horner sanoi Autosport-lehden mukaan.

Bottas taipui taas

Hamiltonin Mercedes-tallitoveri Valtteri Bottas oli vasta viides. Hän oli ymmärrettävästi allapäin taiston tauottua. Bottas menetti sijoituksia kisan loppupuolella.

- Harmi, että kisataktiikkamme ei toiminut. Lopussa renkaat hajosivat niin paljon, etten vain pystynyt puolustautumaan muita vastaan. 15 kierrosta ennen maalia kaikki oli ihan hyvin, mutta sitten esimerkiksi Kimi tuli takaa kovaa ohi, Bottas tilitti C More -kanavan haastattelussa.

Seuraava F1-kilpailu ajetaan Meksikossa jo viikon kuluttua.

