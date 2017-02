Hamilton toivotti Bottaksen tervetulleeksi Mercedekselle

Valtteri Bottas ei näe ongelmaa siinä, että hänen tallitoverinaan Mercedeksen F1-tallissa ajaa brittitähti Lewis Hamilton. Bottas sanoo ottavansa pestin Mercedeksellä ennen kaikkea suurena mahdollisuutena eikä tuhlaavansa aikaa uhkakuvien maalailuun.

F1-mediassa on arvioitu, että Bottas saattaa jäädä pahasti kunnianhimoisen ja huippunopean Hamiltonin varjoon Mercedeksellä.

- Kauteen valmistaumiseen on vielä aikaa ja uskon, että pääsen hyvin vauhtiin sen alkaessa. Mennään kisa ja päivä kerrallaan. Täytyy vain luottaa omiin kykyihin, Bottas sanoi tänään tiedotustilaisuudessa kotiseudullaan Lahden Nastolassa.

Bottas kertoi tavanneensa Hamiltonin viime viikolla Mercedeksen tehtaalla.

- Meillä oli molemmilla omat palaverit siellä, ja nähtiin siinä nopeasti. Hän toivotti tervetulleeksi tiimiin ja onnitteli saamastani paikasta. Ei siinä sen kummempaa, Bottas raportoi.

F1-kausi alkaa maaliskuussa Australian osakilpailusta. F1-autot muuttuvat sääntöuudistuksien myötä alkavalle kaudelle jonkun verran. Bottaskaan ei osaa tässä vaiheessa tyhjentävästi arvioida, miten tämä käytännössä vaikuttaa kilvanajoon.

- Kuinka helppoa tai vaikeaa on esimerkiksi ohittaa, siitä ei tiedä vielä mitään, hän pohti.

Ainakin jonkinlaisia vastauksia autojen käyttäytymiseen saadaan ennen kautta ajettavissa testeissä.

- "Mersu" on ollut viimeiset kolme vuotta nopein F1-auto. Toivotaan, että se tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa, Bottas sanoi hymyn kera.

Hän kehui vuolaasti uuden tallinsa työtapoja ja ilmapiiriä.

- Kaikki on viety teknisesti todella pitkälle ja mietitty loppuun asti. Kyllä kaikesta näkee, että kyseessä on voittajatalli. Kaiken kaikkiaan kauhea draivi voittamiseen on päällä.