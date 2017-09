Hamilton ja Bottas ylivoimaisia - viides sija Räikköselle kova pettymys

Italian gp:stä tuli Mercedeksen F1-tallille täysosuma, sillä Lewis Hamilton voitti kilpailun ennen tallikaveriaan Valtteri Bottasta. Samalla Hamilton nousi MM-sarjan kärkeen.

Ferrari ei pystynyt vastaamaan Mercedeksen vauhtiin Monzassa. Sebastian Vettel oli kolmas ja Kimi Räikkönen viides. Ferrari-kuljettajien väliin kiilasi Red Bullin Daniel Ricciardo, joka nousi 16. lähtöruudusta komeasti neljänneksi.

MM-sarja siirtyi samalla Hamiltonin hyppysiin, sillä hänellä on koossa 238 pistettä, kun toisena oleva Vettel on kerännyt kolme pistettä vähemmän. Yhteensä 197 pistettä kerännyt Bottas on kolmantena ennen Ricciardoa ja Räikköstä.

Räikkösen ero Hamiltoniin on jo sata pistettä.

Hamilton hallitsi Monzan kilpailua alusta loppuun. Paalulta matkaan lähtenyt britti piti lähdössä asemansa ja oli maalissa 4,471 sekuntia ennen tallikaveriaan.

Vettel jäi kärjestä yli 36 sekuntia, joten Mercedes oli Monzassa ylivoimainen.

Ricciardo lopussa Räikkösen ohi

Bottas ampaisi liikkeelle neljännestä ruudusta ja nousi nopeasti toiseksi. Sen jälkeen hän ei päästänyt takanaan tulleita uhittelemaan.

Suomalaiskuljettaja oli autoonsa erittäin tyytyväinen.

- Auto oli tänään älytön, ja pystyimme kontrolloimaan kisaa. Lähtö oli vähän vaikea, kun auto suti, Bottas kertoi C More -kanavan haastattelussa.

Valtteri Bottaksen kommentit lehdistötilaisuudesta.

Räikkönen kävi muita kärkipään ajajia selvästi aiemmin varikolla. Hän oli jo hetken neljäntenä, mutta selvästi nopeampi Ricciardo tykitti lopussa heittämällä suomalaisen edelle.

Räikkönen kertoi kisan alkupuolella, että hänen menopelinsä takapäässä oli ongelmia.

- Aika vaikeaa oli, eikä pystynyt tekemään kummoisia, pettynyt suomalainen sanoi kisan jälkeen C Morelle.

Kimi Räikkösen kommentit kisan jälkeen.

F1-sarjan seuraava kilpailu ajetaan kahden viikon päästä Singaporessa.