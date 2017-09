Hamilton ja Bottas hallitsevat Monzassa - Räikkösellä vaikeuksia

Mercedes-kuljettajat Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas hallitsevat Monzan F1-kilpailua, kun Italian gp:stä on ajettu parikymmentä kierrosta. Paalulta lähtenyt Hamilton on ollut koko ajan kärjessä, ja Bottas nousi nopeasti toiseksi.

Ferrarin Sebastian Vettel on kolmantena, mutta ero kärkeen on jo yli 15 sekuntia. Pitkään kuudentena ajanut Kimi Räikkönen tuli kärkipään kuskeista ensimmäisenä varikolle ja putosi tulosluettelossa. Suomalaiskuljettaja on valitellut talliradiossa autonsa takapään ongelmia.