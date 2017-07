Hamilton hallitsee Silverstonen - Räikkönen komeasti kakkosruutuun

Mercedeksen Lewis Hamilton ajoi kolmannen kerran peräkkäin paalulle formula ykkösten Britannian gp:ssä. Ferrarin Kimi Räikkönen oli aika-ajojen toinen ennen tallitoveriaan Sebastian Vetteliä.

Mercedeksen Valtteri Bottas oli neljäs, mutta hän joutuu lähtemään huomiseen kisaan yhdeksännestä ruudusta saamansa viiden lähtöruudun rangaistuksen takia.

Hamiltonille paalu on kauden kuudes ja uran 67:s. Hän on yhden paalupaikan päässä Michael Schumacherin kaikkien aikojen F1-ennätyksestä. Britannian gp:ssä paalu on brittitähdelle paitsi kolmas peräkkäinen, myös uran viides. Hän sivuaa sillä Jim Clarkin ennätystä Britannian gp:ssä.

Hamilton jätti toiseksi yltäneen Räikkösen 0,547 sekunnin päähän. Ero on suurin tällä kaudella aika-ajoykkösen ja -kakkosen välillä.

- Tämä on ehdottomasti paras paikka aloittaa (paalulta). Nyt on vain varmistettava, että huomenna onnistun näiden fanien edestä, Hamilton mietti kotikisaansa tv-haastattelussa.

Hamiltonin paalupaikkaa uhkasi tutkinta, joka koski tilannetta Haasin Romain Grosjeanin kanssa. Hamilton tuli radalle Grosjeanin eteen, ja tuomaristo selvitteli, oliko tilanteessa jotain rangaistuksen arvoista. Sellaista ei kuitenkaan ilmennyt, joten Hamilton lähtee paalulta kisaan.

Räikkönen oli omaan päiväänsä kohtuullisen tyytyväinen. Hän pääsee ensimmäisestä lähtörivistä kisaan kolmannen kerran tällä kaudella.

- Olosuhteet eivät olleet helpot, mutta auto oli hyvä, Räikkönen kuvaili sateen värittämää aika-ajoa.

- Auto ei kuitenkaan ollut ihan tarpeeksi nopea ykkössijaan. Yritetään kuitenkin huomenna, katsotaan mitä tapahtuu, tallitoverinsa Vettelin 0,2 sekunnilla kukistanut Räikkönen jatkoi.

Bottas hallitsi eilisiä harjoituksia kärkiajoilla, mutta aika-ajoissa vauhti ei ihan riittänyt.

- Ei mikään hyvä (suoritus). En tiedä mikä mätti, ei vain ollut pitoa, Bottas harmitteli C More -kanavalle.

- Virhe kolmosmutkassa, pyörä lukkoon, mutta ei se selitä noin suurta eroa, tallitoverilleen Hamiltonille lähes 0,8 sekuntia hävinnyt Bottas jatkoi.

Bottas ottaa yhdeksännen lähtöruudun rauhallisesti.

- Ei se mikään katastrofi ole. Hyökkään, pitkä kisa on edessä.