Hamilton epäilee Ricciardon siirtosaumoja: "Kuvittelisin Kimin jatkavan... ja miksikäs ei"

Formula 1:n maailmanmestari Lewis Hamilton ei usko, että formulasiirtomarkkinoiden kuuma nimi Daniel Ricciardo pystyisi tunkemaan Mercedeksen tai Ferrarin kuvioihin ensi kaudeksi.

Ricciardo on edustanut Red Bullia kaudesta 2014 lähtien, mutta hänen nykyinen sopimuksensa päättyy tähän kauteen. Hamiltonilla eikä Valtteri Bottaksella ei ole tällä hetkellä diiliä tulevaisuuteen Mercedeksellä, ja Ferrarin on päätettävä, kuka ajaa Sebastian Vettelin rinnalla ensi kaudella.

– He (Red Bull) ovat vahva tiimi, heillä on hyvä potentiaali eteenpäin. Kuvittelisin, että hänen (Ricciardon) tulevaisuutensa on siellä, mutta hän on kuitenkin yksi kärkikuljettajista, joten hänellä on varmasti optioita, Hamilton mietiskelee Autosport-sivuston haastattelussa.

Optiona huippumiehelle ovat toki loppujen lopuksi vain kolme kärkitallia. Ja Hamilton ei näe, että Red Bullin ulkopuolelta kuitenkaan löytyisi tilaa.

– Tällä hetkellä täällä (Mercedeksellä) se on aika epätodennäköistä. En usko, että niin tapahtuu.

– Ja jos katsoo Ferrariin, niin kuvittelisin Kimin (Räikkönen) jatkavan... ja miksikäs ei? Hän ajaa todella hyvin tällä hetkellä eikä tunnu vanhenevan. Olen varma, että hän jatkaa vielä jonkin aikaa.