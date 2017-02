Golfari Ilonen heikossa kunnossa

Golfari Mikko Ilonen joutui etenemään heikossa kunnossa Malesiassa pelattavan Euroopan-kiertueen kilpailun avauskierroksella. Ilonen sairastui heti saavuttuaan Malesiaan.

- Keskiviikkona tunsin olevani pelikunnossa. Yöllä jouduin kuitenkin viettämään aikaani pöntöllä, aamulla oksentelin. Varsin kevyillä energiatankeilla kierros vedettiin läpi, Ilonen kertoi tiedotteessa.

Todennäköinen syy Ilosen sairasteluun lienee edellisessä kisapaikassa saatu tartunta.

Ilonen on avauskierroksen jälkeen jaetulla sijalla 109:s. Hänelle kirjattiin 74 lyöntiä, joka on kaksi lyöntiä yli par-tuloksen. Mikko Korhonen on 73 lyönnillään jaetulla 89. sijalla.

Kilpailua johtaa skottipelaaja Marc Warren, joka löi palloa 63 kertaa.