Glasgow'n MM-karsintaottelun turvatoimia on kiristetty

Britannian terrori-iskut pakottavat järjestäjiä kiristämään turvatoimia Englannin ja Skotlannin välisessä jalkapallon MM-karsintaottelussa. Skotlannin jalkapalloliitto SFA ilmoitti tiistaina, että Glasgow'n stadionin portit avataan turvatarkastusten takia lauantaina jo kaksi tuntia ennen ottelua.

Loppuunmyydyssä ottelussa tehdään sekä ruumiin- että laukkujen tarkastukset. Lisäksi stadionin alue eristetään aitauksella, eikä alueelle päästetä kuin pääsylipun lunastaneet ihmiset.

Katsojat kuljetetaan alueelle ilmaisin bussikuljetuksin kaupungin keskustasta. Bussikyyti on tarjolla katsojille myös pelin jälkeen.

Turvatoimia on kiristetty yhteistyössä poliisin sekä Englannin ja Skotlannin jalkapalloliittojen kanssa.

- Fanien turvallisuus on tärkeintä Skotlannin jalkapalloliitolle. Olemme sen takia tehostaneet turvatoimia. Ruumiin- ja laukkujentarkastukset saattavat viivyttää matkaa stadionille, joten olemme aikaistaneet porttien avaamista puolella tunnilla, SFA ilmoitti tiistaina.

- Muistutamme katsojille, että tapahtuma on loppuunmyyty. Sen takia kannustamme katsojia saapumaan stadionille hyvissä ajoin.

Britanniassa on tapahtunut tänä vuonna kolme terrori-iskua, kaksi Lontoossa ja yksi Manchesterissä. Hyökkäyksissä on kuollut yhteensä 34 henkilöä ja 200 on loukkaantunut.