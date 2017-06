Gareth Bale ja Real voittoon: "Tittelin voittaminen kotona on upea juttu"

Espanjan jalkapallojätti Real Madrid ylsi ensimmäiseksi Mestarien liigan kaksi kertaa peräkkäin voittaneeksi joukkueeksi, kun se musersi Juventuksen Cardiffissa pelatussa loppuottelussa 4-1.

Edellisen kerran vastaavaa nähtiin vuonna 1990 AC Milanin voittaessa Euroopan cupin toisen kerran peräkkäin. Vuonna 1992 alkaneessa Mestarien liigassa moiseen ei ollut yksikään seura pystynyt ennen lauantaina historiaa tehnyttä Realia.

Cardiffissa syntynyt Gareth Bale on voittanut Mestarien liigan nyt kolme kertaa sen jälkeen, kun hän siirtyi Tottenhamista Real Madridiin vuonna 2013. Finaalissa kotikaupungissaan Bale jäi pieneen rooliin, sillä hän on vasta toipunut jalkavammoistaan. Hän pääsi kuitenkin kentälle 77. minuutilla Realin johtaessa 3-1. Puoliajalla peli oli vielä 1-1.

Real ylsi harvinaisuuteen myös sikäli, että se ei ole voittanut Espanjan liigaa ja Euroopan seurajoukkueiden ykköstitteliä samana vuonna sitten 1958.

- Olemme tehneet historiaa. Nautimme tästä hetkestä nyt. Tarvitsimme itseluottamusta lisää puoliajalla, ja meidän oli käytettävä paikkamme. Ja sen teimme, Bale riemuitsi.

Cardiffin suurta poikaa ilahdutti myös kotikaupungin työ suurtapahtuman eteen.

- Uskomaton näky. Kaupunki on tehnyt mahtavan työn isännöidessään mahtavaa tapahtumaa. Tittelin voittaminen kotona on upea juttu. Tämä on ollut vaikea kausi, olen tehnyt väsymättä töitä päästäkseni kuntoon. Ja tässä on palkinto siitä, Bale jutteli.

Ronaldolle 20 titteliä täyteen

Lauantaisen finaalin vaikuttavin hahmo oli Cristiano Ronaldo. Hän vei Realin 1-0-johtoon avauspuoliajalla ja viimeisteli sitten 64. minuutilla ottelun ratkaisseen 3-1, vain kolme minuuttia Casemiron tekemän 2-1-johtomaalin jälkeen. Maalit nostivat Ronaldon saldon tämän kauden Mestarien liigassa 12:een, ja liigan maalikuninkaaksi yhdellä osumalla ohi Barcelonan Lionel Messin.

Ronaldolta on totuttu aina näkemään huikeaa jälkeä, mutta tämän kauden ratkaisuvaiheissa hän jopa ylitti itsensä: 16 maalia kauden kymmenessä viimeisessä pelissä.

- Kauteni päättyi mahtavasti. Olin valmistautunut siihen, koska tittelit voitetaan kauden lopuksi, Ronaldo totesi.

- Näytimme toiselle puoliajalla sen, kuinka hyviä olemme. Olen iloinen. Olen jälleen Mestarien liigan ykkösmaalintekijä. Kausi on ollut mahtava, Ronaldo jutteli vielä.

Ronaldo on nyt ottanut urallaan 20 suurvoittoa, mukaan lukien neljä Mestarien liigan mestaruutta.