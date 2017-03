FIS valittaa Johaugin dopingtuomiosta CASiin

Norjalaisille on eri säännöt. FIS saisi muullakin tavoin tehostaa dopingin vastaista toimintaansa. Ensimmäinen asia olisi "vahvojen astmalääkkeiden" kieltäminen. Kaikki tietävät sen, että ne astmalääkkeet toimivat ihmisen kehossa kuten anaboliset steroidit. Katsokaa vaikka Norjan naishiihtäjien olemusta, reiluja jätkiä naisten sarjassa. Lääkärin lausunto rasitusastman osalta on vain kirjoittamista vailla oleva diagnoosi. Maajoukkueiden lääkärit ovat tunnetusti hyvä havaitsemaan rasitusastman oireet. Ainoa kilpahiihtäjä huipputasolla, joka on kritisoinut Norskien lääkitystä on Puolan Justina. Toiset ovat kuin pissi sukassa, miksiköhän.