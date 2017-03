FIS valittaa Johaugin dopingpannasta - 13 kuukautta liian kevyt tuomio

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on päättänyt valittaa norjalaishiihtäjä Therese Johaugin dopingtuomiosta urheilun vetoomustuomioistuimeen CASiin.

Johaug sai helmikuussa Norjan keskusurheilujärjestöltä 13 kuukauden kilpailukiellon. FIS katsoo pannan olevan liian kevyt, sillä Johaugin näytteestä löytyi anabolista steroidia, mikä tietää tavallisesti kahden vuoden kilpailukieltoa.

Nyt voimassa oleva kilpailukielto mahdollistaisi Johaugin osallistumisen ensi talven Pyeongchangin olympiakisoihin. Jos tuomio kuitenkin pitenee, Johaug on vaarassa menettää olympiakauden.

Johaug antoi positiivisen dopingnäytteen syyskuussa. Hän kertoi saaneensa steroidia elimistöönsä huulirasvasta, jota käytti korkean paikan leirillä Italian Livignossa. Norjan keskusurheilujärjestö katsoi, ettei Johaug käyttänyt dopingia tahallisesti. Ilmoittaessaan valituksestaan tiistaina FIS huomautti, että Johaugin olisi täytynyt lukea lääkepakkauksen dopingvaroitus.

– FIS:n dopingpaneeli katsoo, että nyt annettu rangaistus on kohtuullisten seuraamusten kevyemmästä päästä, FIS sanoi tiedotteessaan.

Norjan antidopingkomitea esitti Johaugille alun perin 14 kuukauden pannaa. Keskusurheilujärjestön tuomiovaliokunta päätyi lopulta 13 kuukauden kilpailukieltoon. Johaug kertoi pitävänsä kilpailukieltoa ankarana, mutta päätti olla valittamatta siitä voidakseen jättää asian taakseen ja keskittyä harjoitteluun.

Norjalaisen pannan lasketaan alkavan lokakuun 18. päivästä, joten hän saisi kilpailla taas 18. marraskuuta lähtien.

FIS:n lisäksi myös maailman antidopingneuvosto Wadalla on mahdollisuus valittaa Johaugin tuomiosta. Wada ei ole vielä kertonut päätöstään.

Johaug, 28, on voittanut urallaan seitsemän maailmanmestaruutta, joista neljä on henkilökohtaisia. Hänellä on myös olympiakulta viestistä.