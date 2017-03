Filppula maalin makuun, Lehtonen torjui voiton - Laine sairastelee

Winnipegin toiveet pudotuspeleistä NHL-jääkiekkoliigassa ovat enää häilyviä, mutta joukkue taistelee loppuun saakka. Sunnuntainen 2-1-kotivoitto Vancouverista piti pudotuspelisaumat vielä matemaattisesti elossa, vaikka Jets joutuikin peliin ilman tulokastähteään Patrik Lainetta. Suomalaishyökkääjä jätettiin sivuun sairauden takia.

- Hänen vointinsa oli hieman heikko aamulla, kuvaili Jets-päävalmentaja Paul Maurice aamujäiden jälkeen sunnuntaina.

Laineen olo ei parantunut päivän aikana, ja niin hän jäi pois pelistä yhdeksännen kerran tällä kaudella. Laine on tehnyt 67 pelissään tehot 34+27 ja jakaa tulokkaiden pistepörssin kärkipaikkaa seitsemän ottelua enemmän pelanneen Toronto-hyökkääjä Auston Matthewsin kanssa.

Winnipeg on länsilohkon kymmenentenä, ja eroa viimeistä pudotuspelipaikkaa pitävään St. Louisiin on 11 pistettä. Winnipegillä on pelejä jäljellä kuusi ja St. Louisilla kahdeksan, joten pudotuspelipaikka vaatii Jetsiltä pitkälti täydellistä loppukautta.

Flyers haluaa myös playoffeihin

Itälohkossa pudotuspelipaikkaa jahtaava Philadelphia otti tärkeän voiton vaikeassa paikassa, kun Pittsburgh taipui kotonaan varsinaisella peliajalla vasta viidennen kerran tällä kaudella. Valtteri Filppula vei Philadelphian 2-1-johtoon toisessa erässä, ja kolmannessa erässä vierasjoukkue sitten iloitteli peräti neljällä maalilla 6-2-voitossa.

Filppulalle maali oli kauden yhdeksäs ja toinen Philadelphian paidassa. Edellisen kerran hän osui maaliskuun alussa, ensimmäisessä pelissään siirryttyään Tampa Baysta Flyersin riveihin.

Suomalaismaalivahdeista kaukalossa sunnuntaina oli Dallasin Kari Lehtonen, joka torjui 20 laukausta Starsin voittaessa New Jerseyn 2-1. Voittomaalin teki Tyler Seguin jatkoajan ehdittyä vasta 20 sekuntiin. Dallas on Winnipegin tavoin vielä matemaattisesti mukana länsilohkon pudotuspelitaistossa, mutta kovin suuret eivät toiveet enää Texasissakaan ole.