Fifa tuo myyntiin 100 000 lippua lisää jalkapallon MM-kisoihin

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa laskee perjantaina verkkosivuillaan myyntiin vielä 100 000 lippua ensi viikolla Venäjällä käynnistyviin jalkapallon MM-kisoihin.

Liput tulevat myyntiin perjantaina kello 23.00 Suomen aikaa, ja niitä saa kaikkiin otteluihin, tiedottaa Fifa verkkosivuillaan.

Tähän mennessä MM-kisoihin on myyty yli 2,4 miljoonaa lippua. Eniten lippuja on mennyt venäläisille, jotka ovat ostaneet lähes 900 000 lippua. Yhdysvaltalaiset ovat ostaneet lähes 90 000 lippua ja brasilialaisille on myyty yli 72 500 lippua.

Fifa muistuttaa, että ainoastaan sen verkkokaupasta ostetut liput oikeuttavat sisäänpääsyyn stadioneille.