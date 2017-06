FC Lahden tehottomuus jatkuu - neljässä pelissä yksi laukaus kohti maalia, nolla osumaa

FC Lahti alkaa olla jalkapalloliigan erikoisin joukkue. Lahtelaisryhmä on nyt pelannut neljä peräkkäistä liigakamppailua, jotka ovat päättyneet lukemiin 0-0. Lahtelaiset ovat laukoneet neljässä edellisessä ottelussaan vastustajan maalia kohti vaivaisen yhden kerran.

Toisaalta pitää muistaa, että edellinen vastustajan tekemä osuma lahtelaispömpeliin on toukokuun 19. päivältä. Silloin KuPS onnistui maalinteossa.

Lahti on nyt pelannut sarjassa 12 ottelua. Maaliero on yhdeksän tehtyä ja seitsemän päästettyä. Jalkapalloliigan tylsimmän joukkueen viitan voi huoletta asettaa lahtelaisten kontolle. Ilvestä vastaan maali ei niin sanotusti roikkunut ilmassa. Siksi tulos 0-0 ei aiheuttanut hurraahuutoja.

- Meillä on hyökkäyspelissä selvä sapluuna, mutta emme toteuta sitä riittävän hyvin. Hyökkääminen menee puskemiseksi. Yhtään ei lohduta se, että oma pää on pysynyt hyvin puhtaana. Jalkapallo on maalintekopeli, lahtelaisten keskikenttämies Aleksi Paananen sanoi.

Ilves on pelannut vieraspeleissä mallikkaasti. Kotikentällä Tammelassa peli ei sen sijaan ole kulkenut.

- Olen tyytyväinen siihen, että pelin taso pysyi maajoukkuetauon jälkeen hyvänä. Olisimme voineet voittaa, sillä meillä oli paremmat tekopaikat kuin vastustajalla, Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss totesi.