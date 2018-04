FC Interin hullut vuodet ohi: Håkans-konserni pienentää tukeaan jalkapalloseuralle

– Konsernituki jalkapallolle on ollut vuosittain yli miljoonan euron suuruusluokkaa. Tavoite on, että kolmessa vuodessa summa puolittuu, Håkans-konsernin toimitusjohtaja Joakim Håkans linjaa.

Jalkapalloliigassa pelaava FC Inter teki edellisvuonna 761 000 euron liikevaihdolla lähes kahden miljoonan euron tappiot. Nimekäs ja kallis joukkue oli urheilullisesti pannukakku: joukkue säilytti liigapaikkansa vasta karsintojen jälkeen.

FC Inter Oy:n omistava, pääliiketoimintanaan meripalveluita tuottava Håkans-konserni on perinteisesti kuitannut jalkapalloseuran tappiot konserniavustuksilla. Jatkossa yhtiö ei ole kuitenkaan enää valmis yhtä avokätiseen meininkiin.

– Konsernituki jalkapallolle on ollut vuosittain yli miljoonan euron suuruusluokkaa. Tavoite on, että kolmessa vuodessa summa puolittuu.

– Ei voi olla niin, että konsernin muissa liiketoimissa noudatamme tiukkoja laatujärjestelmiä, mutta jalkapallossa menemme ihan fiiliksen mukaan. Toimintaa pitää tehostaa, ammattimaistaa ja saada omavaraisemmaksi, Håkans-konsernin toimitusjohtaja Joakim Håkans linjaa.

FC Inter on Joakim Håkansin isän luomus. Stefan Håkans on edelleen liigaseuran puheenjohtaja, mutta poika-Håkans on tiukentanut otettaan. Luuta on lakaissut vanhoja tekijöitä pois sekä toimistolta, että urheilupuolelta. Esimerkiksi myynti on ulkoistettu.

Joakim Håkans kuitenkin vakuuttaa, ettei ole tekemässä isänmurhaa.

– En suhtaudu jalkapalloon yhtä intohimoisesti kuin isäni tai veljeni. Etenkin juniorijalkapallo on silti lähellä sydäntäni ja junioreita varten tarvitaan myös menestyvä edustusjoukkue. Jalkapallo on osa perheyhtiötä ja suvun traditiota. Näin on myös jatkossa. FC Inter ei katoa mihinkään.

– Olen itse ollut mukana panostamassa viimeiset 3–4 vuotta junioripuoleen. FC Inter on nyt maan kärkiseuroja junnuissa. Haluamme rakentaa seuraa määrätietoisesti alhaalta ylöspäin, eikä päinvastoin.