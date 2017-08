Farah otti omansa miesten 10 000 metrillä

Lontoossa järjestettävissä yleisurheilun MM-kilpailuissa miesten 10 000 metrin juoksun voittanut Mo Farah joutui kilpailussa Ugandan Joshua Cheptegein ja Kenian Paul Tanuin ahdistelemaksi, mutta lopputulos oli tuttu jo muista viime vuosien arvokilpailuista.

Farah voitti kultamitalin ja sai mainion avauksen kotikisoilleen, joissa hän jahtaa myös 5 000 metrin MM-kultaa. Vuoden 2012 Lontoon olympialaisista lähtien Farah on joka kerta voittanut MM- ja olympiakilpailuissa tuplan eli sekä 10 000 metrin että 5 000 metrin kilpailun.

Kymppitonnin kisan jälkeen hän lähti kunniakierrokselle perheensä kanssa.

- Tämä on ollut pitkä matka, ja se on uskomatonta. Välillä on ollut vaikeaa, mutta luulisin olevani henkisesti vahva, Farah kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Lontoon MM-kilpailujen kymppitonnilla Farah horjahti pari kertaa viimeisillä kierroksilla, mutta britti sai juoksunsa uudelleen kasaan. Farah peittosi uhkaajansa loppusuoralla. Hänen voittoaikansa oli 26.49,51, jolla hän jäi kolme sekuntia omasta ennätyksestään.