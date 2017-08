Farah hyvästeli britit Timanttiliigan kirivoitolla

Mo Farah helli Birminghamin Timanttiliigan yleisöä 3 000 metrin voitolla viimeisessä ratajuoksussaan Brittein saarilla. Farahin voittoaika oli sunnuntaina pitkän kirin päätteeksi 7.38,64, joten Farah pääsi sittenkin hyvästelemään kotiyleisönsä voittajana.

Lontoon MM-kisoissa Farah, 34, voitti kympillä mestaruuden, mutta taipui vitosella hopealle.

- On ollut mahtava viikko. Olin MM-kisojen jälkeen väsynyt, mutta pääsin sen jälkeen rauhoittumaan perheeni parissa, Farah kertoi.

- Tunteet olivat jälleen melkoiset. Eivät ehkä aivan niin voimakkaat kuin MM-kisoissa, mutta kyllä nytkin piti tehdä kovasti töitä, että sain pidettyä ajatukset kilpailussa.

Lontoon MM-kisojen korkeushyppymestari, Qatarin Mutaz Essa Barshim teki Birminghamin kisojen parhaan tuloksen. Barshim ponnisti voittoon kauden kärkituloksella 240, joka oli hänelle uran kymmenes 240:n ylitys.

- Olen todella tyytyväinen tulokseen. Aion ottaa riman muistoksi kotimatkalle, Barshim kertoi.

Barshim on maailman kaikkien aikojen tilastossa toisena kolme vuotta vanhalla ennätyksellään 243. Javier Sotomayorin ME on 245.

- Haluan ennätyksen nimiini ja hyökkään vielä tosissani sen kimppuun, Barshim lupasi.

Thompson nousi Lontoon tappiosta

Jamaikan kaksinkertainen olympiavoittaja Elaine Thompson palautui Lontoon tappiosta tasolleen. Hän voitti Birminghamissa 100 metrin kilpailun vastatuulessa ajalla 10,93.

Thompson jäi Lontoon MM-finaalissa viidenneksi.

- Tämä oli todella tärkeä juttu. Sain itseni kuosiin ja palasin takaisin huipulle, Thompson totesi.

Hollannin Dafne Schippers juoksi MM-kisoissa 100 metrillä kolmanneksi ja 200 metrillä mestariksi. Sunnuntaina hän liikkui verkkaisemmin ja jäi satasella kuudenneksi ajalla 11,22.

Uuden-Seelannin Tomas Walsh voitti Birminghamissa kuulantyönnön tuloksella 21,83, ja Hollannin Sifan Hassan hurjasteli 3 000 metrillä voittoon huippuajalla 8.28,90.