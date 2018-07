Fanit puskevat pronssiotteluun valmistautuvaa Englantia ryhtiin - "Tuntuu, että olemme kehittyneet kansakuntana"

Fanien tuki pitää Englannin jalkapallomaajoukkueen ryhdissä MM-turnauksen loppuun. Pelaajat haluavat vastata ylpeydellä ja intohimolla tapaan, jolla Venäjälle matkanneet maajoukkueen kannattajat ja myös kotimaassa kisoja seuranneet fanit ovat pysyneet joukkueen takana.

Englannin maalivahti Jordan Pickford kiitteli fanien käytöstä, kun Kroatia pilasi välierissä kansakunnan unelmat MM-lopputurnauksen finaalista.

- Tuntuu, että olemme kehittyneet kansakuntana, fanien tuesta liikuttunut Pickford sanoi Evening Standard -lehden mukaan ITV:n tv-haastattelussa.

Pickford korostaa lauantaisen pronssiottelun alla joukkueen halua päättää turnaus voitokkaasti.

- Me haluamme osoittaa ylpeyttä ja intohimoa, Pickford totesi.

Englanti kohtasi pronssiottelun vastustajansa Belgian jo turnauksen alkulohkon päätöspelissä, mutta kumpikin lepuutti siinä ottelussa avainpelaajiaan.

Junioritie valmisti ykkösvahdiksi

Evertonia seuratasolla edustava Pickford, 24, nousi Englannin miesten maajoukkueeseen viime marraskuussa. Ottelu Saksaa vastaan Wembleyllä ei välttämättä ole nuoren maalivahdin tulikokeeksi helpoin mahdollinen, mutta Pickford kasvoi tehtävässä. Hän piti maalinsa puhtaana yhä hallitsevaa maailmanmestaria vastaan.

Pronssipeli on Pickfordin kymmenes miesten maaottelu. Torjujan kansainvälinen kokemus miesten tasolla on vielä ohut, mutta hän on silti ehtinyt tottua koviin otteluihin. Hän on pelannut maaotteluja Englannin paidassa alle 16-vuotiaista lähtien.

- Eri ikäluokkien maaottelut ovat valmistaneet minua tähän turnaukseen. MM-kisoihin valmistautuessa ja kisoissa pelaajan pitää olla pitkään pois kotoa. Koko ajan oppii, mutta pitää muistaa myös nauttia, Pickford luonnehti Englannin jalkapalloliiton FA:n nettisivuilla.

Päävalmentaja GarethSouthgate pitää Pickfordia modernin maalivahdin malliesimerkkinä. Torjuja on nopea maalinsa edustalla, pelaa jalalla hyvin ja ottaa kiinni tärkeitä palloja.

- Maalivahdilla ja puolustajalla on joskus tilanteita, joissa pitää valita, potkaiseeko vain pallon rajojen ulkopuolelle vai pelaako palloa hyökkäyksen suuntaan. Jos pelaaja niissä tilanteissa hallitsee itsensä ja pääsee pinteestä, vastustaja vähentää juoksemista, ja pelaajalle jää enemmän aikaa ratkaista tilanteita, Southgate arvioi FA:lle.

Motivaatio ratkaisee

Pietarissa pelattava pronssiottelu ei ole turnauksen jäljellä olevista otteluista se, jossa Englanti sen paremmin kuin Belgiakaan haluaisi pelata. Loppuottelu jäi kummaltakin haaveeksi, mutta pronssi kiinnostaa siitä huolimatta.

Englanti ei ole yltänyt MM-mitaleille vuoden 1966 kultaisen kotiturnauksen jälkeen.

- Maajoukkuepaita päällä pelataan ylpeinä. Haluamme pelata hyvin ja voittaa, Southgate sanoi.