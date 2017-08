F1-paluuta tekevä Kubica läpäisi FIA:n turvatestin

Paluuta F1-sarjaan suunnitteleva Robert Kubica on läpäissyt Kansainvälisen autoliiton FIA:n pakollisen turvatestin, kertoo Autosport-lehti.

FIA:n F1-sääntöjen mukaan kuljettajan on hätätilanteita varten päästävä autonsa ohjaamosta ulos viidessä sekunnissa täydessä ajovarustuksessa. Testi alkaa turvavyöt kytkettynä. Myös ajokin ratin takaisinasettamiseen on asetettu määräaika.

Kubican kykyä selviytyä testistä oli epäilty, sillä hänen oikea kätensä vammautui vakavasti rallionnettomuudessa vuonna 2011. Kädessä on tiettävästi liikerajoitteita.

Kubican on määrä ajaa keskiviikkona Hungaroringin F1-testeissä Renault-tallin autolla. Renault-tallista on aiemmin kerrottu, että testin tarkoituksena on arvioida Kubican valmiutta ajaa modernilla F1-autolla. Renault'lta on annettu ymmärtää, että tallissa harkitaan Kubican pestaamista kisakuljettajaksi ensi kaudeksi.

Kubica on aiemmin tänä kesänä testannut vuoden 2012 F1-autoa. Renault'n mukaan testit olivat onnistuneita.

Puolalaista Kubicaa, 32, pidetään erittäin lahjakkaana F1-kuljettajana. Hänen F1-uransa kuitenkin tyssäsi vuoden 2011 rallionnettomuudesta koituneisiin vammoihin. Hän on viime vuosina kilpaillut muun muassa rallin MM-sarjassa ja GT-rata-autoilla.

Linkki juttuun