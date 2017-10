F1-mestari oli vähällä siirtyä pikkutalliin juuri ennen mestaruusvuottaan - "Rakastin heitä"

F1-maailmanmestaruus olisi hyvin todennäköisesti jäänyt Jenson Buttonilta saavuttamatta, jos hän olisi valinnut siirtymisen Toro Rosso -talliin kauden 2009 alla.

Autosport-lehti kertoo, että Button paljastaa torstaina ilmestyneessä kirjassaan harkinneensa siirtymistä Toro Rosson F1-talliin kaudeksi 2009. Lopulta Button kuitenkin päätti pysyä silloisessa tallissaan ja voitti kauden päätteeksi maailmanmestaruuden. Button ajoi mestariksi Brawn-tallin autolla. Brawn oli perustettu pikavauhtia Hondan tehdastallin raunioille, mutta sen ajokki osoittautui F1-sääntömyllerryksien keskellä erittäin kilpailukykyiseksi.

- Rakastin Toro Rossoa. Heillä oli ja on tallissaan loistava henki ja asenne, mutta tiesin, että en ikinä pääsisi lähelle palkintopallisijoituksia heidän autollaan, Button kertoi Life to the Limit -kirjassa.

- Lisäksi he halusivat minun tuovan sponsorirahaa mukanani tallin toiminnan rahoittamiseen, mikä ei ollut lainkaan houkuttelevaa, brittitähti Button jatkoi.

Sveitsiläinen Sebastien Buemi oli kaudella 2009 parhaana Toro Rosso -kuljettajana MM-sarjan 16:s.

