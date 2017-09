Ex-mestari Autosportille: Hondasta koituu vain harmia Toro Rosson F1-tallille

Moottorintoimittaja Hondasta koituu ainoastaan harmia Toro Rosson F1-tallille. Näin arvioi Autosport-lehdelle entinen F1-maailmanmestari Jacques Villeneuve.

Japanilaisvalmistaja Honda päättää kolme vuotta kestäneen yhteistyönsä McLaren-tallin kanssa kuluvan kauden lopussa. Sen jälkeen se siirtyy Toro Rosson moottorintoimittajaksi.

- En ymmärrä Toro Rossoa. He ovat nähneet, mitä on tapahtunut kolmen viime vuoden aikana. Kuinka he voivat kuvitella, että tämä vaihdos auttaisi heitä, Villeneuve totesi Autosportille.

McLarenin ja Hondan yhteistyö oli takavuosina menestyksekästä, mutta viimeisin kolmevuotinen jakso on ollut osapuolille ankea. Kilpailukyky on ollut kaukana toivotusta ja luotettavuusongelmat ovat riivanneet McLaren-Hondaa jatkuvasti.

Villeneuve ei usko, että Honda pystyisi selättämään vaikeutensa.

- Miten se olisi mahdollista? Olemmeko nähneet mitään siihen viittaavaa? Villeneuve kyseli.

- He tarvitsevat kokonaan uuden moottorin. Koko projekti aloitettiin väärin, ex-mestari laukoi.

Villeneuvella on omakohtaista kokemusta Hondasta, sillä hän ajoi BAR-Honda-tallin autolla 2000-luvun alussa. Maailmanmestaruuden hän voitti Williams-Renault-ajokilla 1997.

