Evans paukuttaa pohja-aikoja toisensa perään Walesissa - Latvala yhä viidentenä

Britti Elfyn Evansin hurja meno Walesin MM-rallissa sen kuin vain jatkuu. Evans on hurjastellut pohja-ajan päivän jokaisella neljällä erikoiskokeella.

Fordilla ajavan Evansin johto kasvoi lähes 50 sekuntiin, kun rallissa on kisattu kaikkiaan yksitoista erikoiskoetta. Toisena 49,3 sekunnin päässä on Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville, joka on tehnyt nousua koko lauantain ajan.

Kolmantena olevan Viron Ott Tänakin ero Neuvilleen on tosin vain 1,2 sekuntia. Neljäntenä on Ranskan Sebastien Ogier ja viidentenä Toyotalla kaasutteleva Jari-Matti Latvala.

- Hieman paremmalta tuntuu, mutta ajat voisivat olla parempia. Pito on parantunut, mutta aliohjautumista tapahtuu edelleen, Latvala kertoi ralliradiossa päivän neljännen pätkän jälkeen.

Latvala on jäänyt kärki-Evansista minuutin ja kymmenen sekuntia.

Muista suomalaisista Juho Hänninen jatkaa kymmenentenä ja Esapekka Lappi yhdentenätoista. Hänninen säväytti päivän neljännellä erikoiskokeella olemalla toiseksi nopein Evansin jälkeen. Hänninen hävisi britille ainoastaan 1,8 sekuntia.

- Tänään kulkee paremmin, Hänninen tiivisti.

Walesissa ajetaan tänään vielä viisi erikoiskoetta. Ralli päättyy huomenna.