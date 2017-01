Ettan kanssa harjoitellut Ojansivu lähtee takaisin Iraniin

Suomen lentopallomaajoukkueen hakkuri Olli-Pekka Ojansivu palaa takaisin Iraniin ensi viikolla. Ojansivulla on sopimus Shardari Urmian kanssa, mutta seuralla on ollut vaikeuksia palkanmaksun kanssa.

– Olen saanut asiat niin selville kuin ne Iranissa voi saada. On omankin uran kannalta järkevää mennä takaisin, koska Iranin kautta ei ole maksimissaan jäljellä kuin kahdeksan viikkoa, Ojansivu kertoi Kalevalle.

Hakkuri istui lauantaina katsomassa Ettan ja Hurrikaanin ottelua. Ojansivu ehti harjoitella Ettan kanssa kahden viikon ajan. Hän on ollut virustaudin takia peleistä sivussa marraskuun puolivälistä saakka.

– Todella hyvä jakso Ettan kanssa. Pääsin takaisin kuntoon, mutta en ole suoraan valmis kentälle. On eri asia treenata kuin pelata. Pallotuntuman saaminen vie aikansa.

Ojansivu on saanut seurata vierestä Ettan nuoren lupauksen Joonas Jokelan kehittymistä. Maajoukkuehakkuri on ollut vaikuttunut nuoren miehen kyvyistä.

– Pojalla on fysiikka kunnossa ja hän on tervepäinen kaveri. Se on ollut yllättävää, kuinka vähän hänelle tulee notkahduksia. Pelottaa, että hän vie tuota vauhtia paikkani maajoukkueessa, Ojansivu naureskeli.