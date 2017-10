Ettan hurja vire jatkuu – voitto Sammosta vei liigakärkeen

Oululaisen huippupalloilun seuroista Kärpät on saanut ansaitusti suitsutusta syksyn otteistaan, mutta vielä kovemmassa vedossa on Lentopalloseura Etta. Olli Kuoksan luotsaama Etta on edennyt voitosta voittoon niin liigassa kuin Suomen cupissa.

Lauantaina Etta otti syksyn viidennessä liigaottelussaan viidennen voiton. Sarjan kärkitiloille veikattu ja niin ikään liigakauden voitoilla avannut Sampo Volley jäi Ettan jalkoihin erin 3–1.

Voitto oli Ettalle erityisen makea, sillä viime kevään puolivälierissä Sampo lähetti Ettan kesälomalle voitoin 3–0. Lauantain esitys oli osoitus Ettan henkisestä kasvusta – siitä, että joukkue on aidosti valmis haastamaan ja voittamaan liigan nimekkäimpiä ryhmiä.

Etta väläytti ottelussa venymiskykyään. Neljännessä erässä vierailla oli jo kaksi eräpalloa tilanteessa 22–24, mutta sitkeästi puolustanut Etta pelastautui ensin tasoihin, hankki hakkuri Joonas Jokelan näyttävällä torjunnalla ottelupallon ja vei Antti Ronkaisen ässällä täyden kolmen pisteen potin.

– Itseluottamus kasvaa, kun pystymme nousemaan vaikeista tilanteista. Viime kaudella jäimme vielä vähän kakkaan pyörimään, Ronkainen kuvaili.

Ettan joukkueesta nousivat esiin 24 pistettä takonut Joonas Jokela ja hakkuria hyvin 21 pisteellä säestänyt yleispelaaja Eetu Pennanen, joka kannatteli joukkuettaan varsinkin neljännessä erässä.

Ensi lauantaina Etta siirtyy kotoiselta Urheilutalolta Raksilan jäähalliin, missä järjestetään palloilun Superpäivä. Etta saa tuolloin liigaotteluun vieraakseen Kokkolan Tiikerit.

Katso kuvia lauantain ottelusta.