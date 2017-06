ESS: Emilia Bottas lopettamassa uintiuraansa

Emilia Bottaksen uintiura on lähestymässä loppuaan. Bottas antaa Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa ymmärtää, että motivaatio kilpauintiin on hiipunut.

- En ole sanonut ääneen virallista lopettamispäätöstä, mutta minulla ei ole enää uinnissa tavoitteita. Pikku hiljaa se alkaa olla taputeltu, 24-vuotias Bottas sanoo.

Bottas on saavuttanut aikuisten arvokisamitaleita viesteissä. Hänen nimissään on myös naisten perhosuinnin Suomen ennätysaikoja.

Bottas on viime aikoina keskittynyt esteratsastukseen, jossa hän on kilpaillut kansallisella tasolla. Emilia Bottas on naimisissa F1-kuljettaja Valtteri Bottaksen kanssa.

Linkki juttuun