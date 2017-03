Erosen jatkoerämaali vei HIFK:n lähelle jatkopaikkaa

Puolustaja Teemu Erosen 4-3-maali päätti Kärppien ja HIFK:n avauskohtaamisen pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella jääkiekkoliigassa. Erosen jatkoerän siniviivaveto leijaili ohi Jussi Rynnäksen ajassa 63.49.

- Lähdimme hyökkäämään ja katsoin, että voisi olla sauma nousta. Otin kiekon haltuun ja lauoin maalia kohden. En nähnyt menikö suoraan vai osuiko johonkin, Eronen kertasi taiston tauottua.

HIFK:lla on mahdollisuus edetä puolivälieriin jo torstaina, jolloin joukkueet kohtaavat Helsingissä.

Kärpät johti kolmannessa erässä 3-2, mutta kotijoukkueen peli passivoitui. Tasoituksen alusti Juhamatti Aaltonen, joka houkutteli puoleensa kolme Kärppien pelaajaa.

- Alussa vähän katselimme ja seisoskelimme, kunnes laitoimme homman rullaamaan. Kärpät vei välillä peliä, mutta loppua kohden se alkoi kääntyä meille, Aaltonen analysoi.

Kärppien historia niin sanotulla villi kortti -kierroksella on kotipelien osalta surullinen. Joukkue on voittanut pelaamistaan seitsemästä kotiottelusta yhden. Viisi kertaa se on hävinnyt jatkoerässä.