Erikoisten maalien voitto maistui SaiPalle

Lappeenrannan SaiPa onnistui lievittämään tuskaansa kolmen pisteen voitolla jääkiekkoliigan keskiviikon kierroksella Tampereella. Liigan häntäpäähän jumittunut SaiPa voitti Ilveksen 2-1 (1-1, 1-0, 0-0).

SaiPan molemmat maalit syntyivät varsin merkillisillä tavoilla. Ensimmäisessä erässä Mikael Kurosen maali todettiin onnistuneeksi vasta pelikatkon videotarkistuksessa, ja voittomaalin teki Tomi Leivo Ilves-pelaajien haparoinnin kustannuksella, kun toista erää oli pelattu vain kymmenen sekuntia.

- Näin minä sen, mutta tuomari ei näyttänyt mitään, niin ei viitsinyt siinä kohtaa tuulettaa. Näin kyllä, että meni maaliin ja ihmettelin, kun ei tuomari sitten heti käynyt sitä katsomassa, Ilves-kasvatti Kuronen selvitti osumaansa.

Kurosen mukaan voitto luo uskoa tappioiden kanssa tuskailleeseen SaiPa-ryhmään.

- On se kova pala, kun tuntuu, ettei pinnoja tule millään. Sitten kun on loukkaantumisiakin, niin tuntuu, että kaikki on vähän meitä vastaan. Kolme pinnaa Tampereelta maistuu kyllä, Kuronen sanoi.

Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi puolestaan kaipasi joukkueeseensa ryhtiä etenkin toisessa erässä.

- Haluaisin vähän sellaista sankaruutta, että joku nousisi ja muuttaisi sen suunnan, Kivi pohti.