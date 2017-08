Hyvä kehonhallinta, rautaiset hermot ja kova motivaatio.

Kehuille ei ole tulla loppua, kun fysiikkavalmentaja Ville Rapeli ja maajoukkueen päävalmentaja Antti Koskinen puhuvat lumilautailija Enni Rukajärvestä.

Mikäs on kehuessa, sillä Rukajärvi on Suomen suurimpia mitalitoivoja Etelä-Koreassa helmikuussa järjestettävissä talviolympialaisissa.

Pyeongchangin olympiataisteluihin on kuitenkin pitkä matka, ja suomalaislaskijat ovat vasta kääntämässä katseitaan tuleviin kisoihin.

- Kesä on mennyt hyvin. On ollut oheisharjoittelua ja kesästä nauttimista, Rukajärvi kertoi torstaina Helsingissä.

Eräänlaisen aloitustahdin lyö Sveitsin leiri.

- Huomenna (perjantaina) lähden Sveitsiin. Siellä olemme kymmenisen päivää, sitten palaan Suomeen viikoksi ja katson, minne menen seuraavaksi.

Lumilautailun luonteeseen ei välttämättä kuulu tarkkojen sijoitustavoitteiden listaaminen. Niitä ei luettele myöskään Rukajärvi.

- Haluan mennä olympialaisiin laskemaan mahdollisimman hyvällä tyylillä ja tuoda lajiamme esille. Olympialaisiin liittyvän hälyn pystyin ainakin viimeksi sulkemaan mielestäni, Sotshin kisojen hopeamitalisti vakuuttaa.

Olympialaisten lisäksi Rukajärven kauden toivekisoihin kuuluvat muun muassa X-games ja US Open, jotka nousevat lajihierarkiassa korkealle.

Videokuvaukset kiinnostavat

Rukajärven kesään mahtuu muutakin kuin kisojen odottelua, sillä hän julkisti torstaina yhteistyösopimuksen kotimaisen elintarvikeyrityksen Kaslinkin kanssa.

Rukajärvi on liputtanut julkisuudessa esimerkiksi kasvis- ja lähiruoan puolesta, puhunut luonnonsuojelusta ja tuonut esille huolensa ilmastonmuutoksesta.

- Osalle lumilautailijoista nämä ovat tosi tärkeitä asioita, vaikka tietysti porukkaa on joka lähtöön, hän sanoo.

Rukajärven mukaan esimerkiksi ympäristöön ja eettisyyteen liittyvät teemat olivat esillä jo hänen lapsuudessaan.

- Olen alkanut miettiä näitä asioita kunnolla vasta, kun olen reissannut paljon ja nähnyt sekä kokenut erilaisia asioita.

Rukajärvi ei ole vielä lyönyt lopullisesti lukkoon, milloin kisakausi nytkähtää käyntiin. Yksi mahdollisista aloitusajankohdista on syyskuu ja Uusi-Seelanti.

- Mitään pakkoa sinne ei ole mennä. Syksymmällä tulee big airin kaupunkikisoja. Keskityn big airiin ja slopestyleen.

Monien muiden huippujen tavoin Rukajärveä kiinnostavat lumilautailuvideot, joita hän haluaa tehdä viimeistään olympialaisten jälkeen.

Rukajärvi vakuuttaa, että intoa riittää, vaikka kisaaminen tietää jatkuvaa matkustamista.

- Koskaan ei ole ollut fiilistä, etten haluaisi mennä rinteeseen. No ehkä kisoissa on joskus ollut tunne, ettei jaksa mennä laskemaan, jos on ollut hirveän huono keli. Ennen olin pahempi perfektionisti kuin nykyään. Olen höllännyt vähän.