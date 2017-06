Ennätysten ja yllätysten Eliitti

Top Of The World ravasi yllätysvoittajaksi lauantaina Jyväskylän Toto76-raveissa ennätysajalla 10,7a. Aika on sekä Eliitin kilpailuennätys että uusi rataennätys. Toiseksi kurottanut Jonesy juoksi saman ajan.

Tuomas Korvenojan Jonesy ampaisi heti lähdössä kärkeen. Loppusuoralla Esa Holopainen käänsi Top Of The Worldin sisäradalta ulos kirikamppailuun, ja ruuna kiisi ykköseksi. Kilpailun suosikki Workout Wonder jäi kolmanneksi.

Top Of The Worldin suoritus yllätti täysin ruunan valmentajan Juuso Holttisen. Ruotsissa kilpaillut hevonen tuli Holttiselle noin 3 viikkoa sitten.

- Hevosesta ei oikein osannut etukäteen sanoa mitään. Uskomaton juttu, Holttinen totesi voittajahaastattelussa 20 000 euron arvoisesta voitosta.

Seuraavaksi ruuna suuntaa Suur-Hollola-ajon välieriin.

Suomenhevoset SE-vauhdeissa

Myös T76-pelin avauksessa, suomenhevosten Killerin Kimarassa juostiin ennätysvauhteja. Voittaja Costello oli vähällä takoa Suomen ennätyksen uusiksi. Oriin voittoaika 21,3a jäi kymmenyksen Erikassonin voimassa olevasta SE-ajasta.

Keulapaikkaa pitänyt Pikkukahveli vastasi loppusuoralla vahvasti Risto Tupamäen ohjastamalle Costellolle. Myös Open stretch -kirikaistaa juossut Jokivarren Kunkku oli mukana kärkitaistossa, mutta taipui kolmanneksi. Costello piti ohjastajansa jännityksessä haparoimalla sekä lähdössä että loppusuoralla.

- 50 metriä ennen maalia alkoi tuntua, että tulee voitto. Mutta laukka oli tosi lähellä 100 metriä ennen maalia, Tupamäki sanoi voittajahaastattelussa.

5-vuotiaiden suomenhevosten tasoitusajossa tamma Tähtiheili löi kaikki ällikällä. Suosikit Ellin Sisu ja Caijus pilasivat mahdollisuutensa laukkoihin. Voittoajallaan 25,2ke Tähtiheili rikkoi 16 vuotta vanhan suomenhevostammojen keskipitkän matkan SE:n.

Toisen T76-lähdön vei Hotshot Luca. Haastajadivisioonafinaali oli Wasa Thunderin näytös, ja hopeadivisioonafinaalissa T.Rex veti pisimmän korren. Päivän viimeisen T76-lähdön, huippudivisioonafinaalin voitti Särkän Kalle.