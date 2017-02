Ennakkoasetelmat perinteisen kympille: Neljä kivikovaa ja kaksi jokeria, vain kolme mitalia

Salpausselällä hiihdetään tänään maailmanmestaruudesta yhdellä odotetuimmista matkoista, naisten 10 kilometrin väliaikalähdössä perinteisellä hiihtotavalla.

Palkintokorokkeelle on vahvimmin tyrkyllä yksi norjalainen, yksi ruotsalainen, yksi puolalainen ja yksi suomalainen – Krista Pärmäkoski.

Maailman vahvin

Tämä erottaa Marit Björgenin hänen kovimmasta haastajastaan, Krista Pärmäkoskesta: norjalainen ilmoitti tulevansa Lahteen hakemaan kolmea kultaa, suomalainen sanoi haaveilevansa henkilökohtaisesta MM-mitalista.

Maailman menestynein naishiihtäjä on palannut äitiyslomansa jälkeen pelottavan vahvana – hänellä on ilmiömäinen kyky säilyttää tasonsa. Jos jokin on muuttunut, se on kenties uuden elämänvaiheen tuoma rentous. Urheilu ei ole Björgenille maailman tärkein asia, mikä tekee hänestä henkisesti entistä vahvemman. Rentoutta vain lisää se, että paine on poissa; skiathlonista tuli jo maailmanmestaruus, joka oli uran 15:s.

Hän oli häkellyttävän ylivoimainen kympin MM-kenraalissa Otepään maailmancupissa reilu viikko sitten, 26,5 sekuntia nopeampi kuin toiseksi tullut Charlotte Kalla. Jos Björgen hiihtää tiistaina yhtä kovaa kuin viimeisten kahden viikon aikana, hänen voittamisensa on melkein mahdotonta. Björgen pyrkii ratkomaan kisan ylämäissä, erityisesti stadionilta kohti mäkitorneja lähtevällä nousuosuudella.

Ihmeellinen haastaja

Suomen tämän talven ykköstykki sai jo lauantaina sen, mitä tuli kotikisoista hakemaan. Jopa maailmanmestaruuden voittanut Marit Björgen oli hieman hämmästynyt siitä, kuinka vahvasti ja pitkään unelmapäivänsä siivittämä Krista Pärmäkoski pystyi taistelemaan kullasta.

Tiistain kympillä iso siivu Pärmäkosken paineesta on poissa. Itseluottamus on uusissa lukemissa ja tukena on fanaattisesti huutava kotiyleisö. Vesikeliksi kääntyvä säätila ei haittaa, sillä se on Suomen tähänkin asti onnistuneen huollon ominta osaamisaluetta. Pärmäkoski on Björgenin ehdottomasti vahvin haastaja.

Hänen on pystyttävä vastaamaan niissä paikoissa, joissa Björgen laittaa isomman vaihteen silmään, eli ylämäissä. Lopun on tultava lentämällä, ja kiri täytyy aloittaa aikaisemmin kuin Pärmäkoski sen tavallisesti tekee, kilometrin paikkeilta, sillä Lahdessa viimeinen kilometri on pääasiassa myötämäkeä.

Ideaalitilanteessa hän pääsisi starttaamaan Björgenin jälkeen, mutta lähtönumeron valinnassa painaa myös pehmenevä latu. Loppupäässä voi joutua hiihtämään mössössä.

Paras jäi piiloon

Pajalan sympaattinen olympiavoittaja romahti kauden avauskisassa Rukalla mystisesti. Syyksi paljastui sydämen eteisvärinä. Vaikeuksien jälkeen hän on rakentanut Lahteen kuntohuipun, josta nähtiin välähdys lauantaina yhdistelmäkisan perinteisen osuudella.

Charlotte Kallan olympiakulta Vancouverista ja maailmanmestaruus kotikisoista Falunista ovat vapaan normaalimatkalta, mutta Lahdessa lauantaina hän hiihti parempaa perinteistä kuin vapaata. Hän toki putosi kärkikaksikon kyydistä vapaan osuuden alussa, mutta sen ei kannata antaa hämätä.

Todellisuudessa Kalla on kovemmassa kunnossa, sillä hän kaatui laskussa perinteisen osuudella ensimmäisellä kierroksella ja joutui kuluttamaan ylimääräistä energiaa, kun hiihti kärjen uudelleen kiinni.

Pronssi jätti nälkää, jota ei ainakaan vähennä se, että ruotsalaiset ovat toistaiseksi suoriutuneet Lahdessa alle tasonsa.

Pelottava välähdys

Sotshissa kolme vuotta sitten perinteisen kympin olympiavoittoa juhlinut Justyna Kowalczyk ei ole tällä kaudella saanut mielimatkallaan aivan loppuun asti onnistuneita hiihtoja maailmancupissa, mutta tammikuussa Lahden Skandinavia-cupissa hän voitti suvereenisti tällä samalla radalla.

Sunnuntaina sprinttiviestin karsinnassa nähtiin pelottavan kovaa pertsaa paukuttanut puolalainen.

Keli saattaa nousta isoon rooliin muutenkin, mutta varsinkin Kowalczykille selkeä liisterikeli jyrkkäpiirteisellä ladulla sopii paremmin kuin hyvin. Vahvarakenteinen hiihtäjä juoksee seinäpidolla mäkiä ylös omintakeisella, hieman kulmikkaalla tyylillään.

Kowalczyk ei ehkä ole loiston päiviensä iskussa – yhteislähdöissä hän ei nykykunnossaan ole enää omimmillaan, mutta kilpailumuotona väliaikalähtö sopii hänelle.

Norjalaisjokerit

Taas pitää palata yhdistelmäkisan perinteisen osuuteen. Heidi Weng hiihti mukavasti Marit Björgenin, Krista Pärmäkosken ja Charlotte Kallan kyydissä kisan koko ensimmäisen puoliskon ja taipui vasta vapaalla.

Toisella Norjan maajoukkueessa paikkansa vakiinnuttaneella naisella, Ingvild Flugstad Östbergillä ei ole mennyt häävisti, mutta hän on erittäin hyvä perinteisen hiihtäjä, ja sprinttiviestin väliin jättäminen teki oletettavasti hyvää.

Molemmat ovat huippupäivänään arvaamattomia jokerikortteja, joita ei kannata jättää laskuista, vaikka he lähtevätkin kisaan selvästi eri asetelmista kuin neljä ehdotonta suosikkia.

