EM-kultaa voittanut brittijuoksija kärähti dopingista

Brittilehti The Guardianin tietojen mukaan pikajuoksija Nigel Levine on antanut positiivisen dopingnäytteen. Levinen näytteestä on löytynyt lääkeaine klenbuterolia, jota käytetään esimerkiksi astmalääkkeissä. Aine on kansainvälisen antidopingtoimisto Wadan kiellettyjen aineiden listalla, koska se voi parantaa suorituskykyä ja auttaa myös painonpudottamisessa.

Levine odottaa vielä B-näytteen tulosta. Britannian yleisurheiluliitto ei ole vielä kommentoinut tapausta.

Levine, 28, on saavuttanut esimerkiksi 4 X 400 metrin EM-viestikullan vuonna 2014 ja EM-hopeaa 2012. Viime talvena Levine oli osallisena moottoripyöräonnettomuudessa, jonka vuoksi kausi 2017 jäi hänen osaltaan väliin. Levine sai onnettomuudessa vamman lantioonsa.

