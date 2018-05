Elitloppetin lähtöradat arvottu - Jorma Kontion hevoselle ikävä lähtörata

Euroopan kovin ravureiden sprintterikilpailu Elitloppet juostaan tulevana sunnuntaina Solvallassa. Lähtöradat arvottiin suorassa tv-lähetyksessä. Karsintalähtöjen suosikit ranskalainen Bold Eagle ja Ruotsia edustava jenkkiori Propulsion saivat hyvät lähtöpaikat.

Franck Nivardin ajama Bold Eagle arvottiin ensimmäiseen karsintaan vitosradalle. Sitä hevosen taustajoukot juuri toivoivat. Kilpailusta tulee varmasti kovatempoinen. Lutfi Kolgjinin Rajesh Face pärjää voimillaan ja pitää varmasti vauhtia yllä. Jorma Kontio istuu vuoden 2015 Prix d’Amerique -voittajan Up And Quickin rattailla. Ranskalaishevonen sai ikävän, eturivin uloimman lähtöradan.

Daniel Redénin valmentama Propulsion sijoittui viime vuonna Elitloppetissa kakkoseksi. Örjan Kihlströmin ajama ori syöksyy toisessa karsinnassa matkaan hyvältä nelospaikalta. Sisäradoilta kiihdyttävät Ringostarr Treb ja Cokstile ovat nopeita, ja alkuun on luvassa reipasta vauhtia. Nadal Broline on suomalaisedustaja, sen omistaa Onkel Invest Oy. Reijo Liljendahlin valmentama ruuna voitti kauden avausstarttinsa ja on yllätysvalmis. Kari Lähdekorven osaomistama Pastore Bob voitti Finlandia-ajon. Se on huippukunnossa, ja finaalipaikka on tähtäimessä, vaikka lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen.

Elitloppet-karsinnoista neljä parasta jatkaa finaaliin, jossa voittajaa odottaa kolmen miljoonan kruunun ykköspalkinto.