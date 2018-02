Amerikkalaisen jalkapallon NFL:n loppuottelun on voittanut Philadelphia Eagles, joka kaatoi New England Patriotsin luvuin 41-33. Kyseessä on Eaglesin ensimmäinen Super Bowl -voitto.

Viime vuoden mestari Patriots lähti otteluun ennakkosuosikkina, mutta ei lopulta pystynyt nujertamaan jo ottelun alkumetreillä tiukan otteen ottanutta Eaglesia.