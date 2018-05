E-urheilun koripalloliiga pestasi avauskaudelleen 102 pelaajaa

Koripallon NBA-liiga vahvistaa asemiaan muuttuvassa urheilumaailmassa. NBA:n elektronisen urheilun liigan NBA 2K:n avauskausi pyörähti vauhtiin toukokuun alussa.

E-urheilun koripallosarja perustuu yli 60 miljoonaa kappaletta myyneeseen koripallon videopeliin. E-urheilun koripalloliigassa on NBA:n tavoin runkosarja, pudotuspelit ja pelaajien valintatilaisuus. Palkintopotissa on miljoona dollaria eli noin 820 000 euroa.

Seitsemäntoista NBA:n 30 seurasta osallistuu e-urheilun liigaan elokuuhun jatkuvalla avauskaudella. Kussakin joukkueessa on kuusi pelaajaa, jotka tienaavat noin 26-28 000 euroa kaudessa.

- Toivotamme tervetulleiksi seuraavan sukupolven urheilijat. Olen tutustunut heidän harjoitteluunsa, ja se on kovaa työtä, NBA:n komissaari Adam Silver sanoi.

Suosio kasvaa räjähdysmäisesti

NBA on ensimmäinen Pohjois-Amerikan merkittävistä urheilun ammattilaissarjoista, joka on tarttunut e-urheiluun perustamalla sille oman liigan. Vuodesta 2014 NBA-koripalloa johtanut Silver innostui lajin mahdollisuuksista, kun hän näki 22 000 katsojan kansoittavan New Yorkin Madison Square Gardenin e-urheilun päätapahtumassa elokuussa 2015.

NBA tavoittelee e-urheilun yleisöksi koripallon videopelin pelaajia, NBA-faneja ympäri maailman ja e-urheilun ystäviä.

- E-urheilun suosio on kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa, ja asiantuntijoiden mukaan se kaksinkertaistuu taas seuraavan kolmen vuoden aikana, NBA 2K -liigan toimitusjohtaja Brendan Donohue arvioi.

Ihan kaikki NBA-seurat eivät ole innolla mukana, mutta moni pitää kehitystä suotuisana. Memphis Grizzlies -seuran liiketoiminnoista vastaava johtaja Jason Wexler arvioi liigaan osallistumisen auttavan ymmärtämään e-urheilua paremmin.

- Laji ei ole mitään silmänkääntötemppuilua, vaan todellista urheilua. Mitä aiemmin otamme sen mukaan, sitä parempi, Wexler korosti ja piti mukaan lähtemistä helppona päätöksenä.

Uuden liigan pelaajaksi havitteli 72 000 ehdokasta, joista valikoitui 102 pelaajaa.

- Useimmat heistä ovat pelanneet päivät pitkät koripallon videopeliä ja ovat tottuneet pelaamaan yksin. Nyt heidän täytyy totutella pelaamaan joukkueena, Memphis Grizzliesin e-urheilujoukkueen Grizz Gamingin toimitusjohtaja Lang Whitaker kuvasi.