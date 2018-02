Dopingpaljastus: Maastohiihtäjät ovat antaneet valtavat määrät epäilyttäviä verinäytteitä, joukossa myös suomalaisia

Tuliko tämä jollekin muka yllätyksenä? Kukaan ei voi olla tänä päivänä niin sinisilmäinen, että uskoo huippu-urheilun olevan puhdasta koska ilman doupingia ei voi mitaleita saada ainakaan sellaisissa lajeissa joissa doupingista on vähänkään hyötyä. Aineita on käytetty aina ja tullaan aina käyttämään jos siitä suinkin on hyötyä. Ei niitä suomalaisten mitaleita silloin 30-60 luvulla mustikkasopan ja ruisleivän voimalla saatu vaan sillon käytettiin pervitiiniä ja tuon jälkeen jotain muuta mutta se oli silloin sallittua.

Elokuvassa Sinivalkoinen valhe eräs tulkki kertoi meidän nyt jo entisen huippuhiihtäjän sanoneen, että jos yhden voitetun kultamitalin arvo on seuraavana vuonna mainos- ja sponsorituloina miljoona markkaa, ehkä jopa kymmenen miljoonaa markkaa niin kyllä sen eteen ottaa mitä riskejä tahansa. Eli kyllä niin meillä kuin muuallakin doupingia käytetään ja on käytetty aivan yleisesti ja ei siinä mitään kunhan ei jää kiinni, eikä myöskään terveys mene ja siitäkin on esimerkkejä.