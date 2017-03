Donald Trump sivalsi kansallislaulun aikana polvistunutta jenkkifutaria

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ampui täyslaidallisen amerikkalaisen jalkapalloilun pelinrakentajaa Colin Kaepernickia kohti puheessaan Louisvillessa maanantaina. Kepernick herätti viime vuonna suurta huomiota Yhdysvalloissa, koska hän protestina poliisiväkivaltaa vastaan kieltäytyi seisomasta, kun Yhdysvaltain kansallislaulu esitettiin ennen NFL-pelejä.

Trump sanoi Kaepernickin olevan "San Franciscon pelinrakentaja - olen varma, ettei kukaan ole kuullut hänestä" ja korosti sitten vain referoivansa uutista, jossa pohdittiin, miksei Kaepernick ole saanut vielä sopimusta ensi kaudeksi.

- Eräässä artikkelissa uutisoitiin tänään, että NFL-omistajat eivät halua tehdä sopimusta hänen kanssaan, koska he eivät halua saada ilkeää twiittiä Donald Trumpilta, Yhdysvaltain presidentti sivalsi.

Trumpin edeltäjä Barack Obama puolusti viime syyskuussa Kaepernickin oikeutta protestoida.

- Ymmärrykseni mukaan hän käyttää peruslaillista oikeuttaan ottaa kantaa. Meillä on pitkä historia urheilijoita, jotka ovat tehneet niin, Obama sanoi tuolloin.

Kaepernick on kritisoinut erityisesti poliisiväkivaltaa ja pitänyt julkisesti sukkia, joissa sika on kuvattu poliisihatussa. Obama myönsi, että Kaepernickin protesti on "vaikea asia" monille poliiseille ja sotilaille.

- En kuitenkaan epäile hänen vilpittömyyttään. Hän välittää todellisista kysymyksistä, joista pitää puhua. Jos ei mitään muuta, niin ainakin hän on aiheuttanut lisää keskustelua, Obama sanoi.

