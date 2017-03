Devin Booker nakutti 70 pistettä NBA:ssa, ei riittänyt voittoon

Phoenix Sunsin NBA-koripalloilija Devin Booker oli hurjassa vireessä perjantaina. Hän nakutti 70 pistettä vieraskentällä Boston Celticsiä vastaan.

Bookerin tehoilta ei silti vienyt Phoenixia voittoon, sillä se hävisi 120-130.

20-vuotiaasta Bookerista tuli NBA-historian nuorin pelaaja, joka on pystynyt säkittämään vähintään 70 pistettä yhdessä ottelussa. Lisäksi hän on vasta kuudes pelaaja NBA-historiassa, joka on pussittanut vähintään 70 pistettä yhdessä ottelussa.

- Jos olet pelannut koripalloa, tiedät sen tietyn tunnetilan. Celtics puolustaa mainiosti, ja tiesin, että minun pitää saada se tietty tunne pelaamiseeni, Booker kuvaili.

- Joukkuetoverit löysivät minut syötöillään ja tekivät minulle tilaa. Kun ohitin 50 pisteen rajan, he yrittivät saada pallon minulle joka kerta, hän jatkoi.