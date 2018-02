Dettmann toivoo Koposen pääsevän Bulgaria-otteluun

Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann valitsi tutunoloisen miehistön helmikuun MM-karsintaotteluihin Islantia ja Bulgariaa vastaan. Maajoukkuedebytantti Elias Valtosta lukuunottamatta ryhmä on sama kuin karsintojen kahdessa ensimmäisessä ottelussa marraskuussa.

Suomi avasi MM-karsinnat voittamalla Bulgarian niukasti vieraissa ja häviämällä kotikentällä Tshekille. Nyt Dettmann odottaa jälleen vaikeita otteluja.

– Bulgaria on vielä parempi joukkue kuin silloin. Meitä vastaan he pääsivät mukaan peliin toisella puoliskolla. He voittivat sen jälkeen Islannin vieraissa, mikä kertoo kuinka kova joukkue se on, Dettmann sanoo.

– Puolustus pitää hoitaa kunnolla, sitten on mahdollisuus pelata voitoista.

Petteri Koponen ja Sasu Salin eivät olleet mukana marraskuun peleissä Kansainvälisen koripalloliiton ja Euroliigan kiistan takia. Nyt Dettmann sanoo, ettei ole mitään syytä miksei Koponen voisi pelata sunnuntain ottelua Bulgariaa vastaan. Perjantain Islanti-ottelun kanssa osuu päällekkäin Koposen seuran Barcelonan ottelu Euroliigassa.

– Tämä ei kuitenkaan ole mikään lupaus. En voi luvata toisten työnantajien puolesta.

Myös Valtonen ennakoi hankalia otteluita.

– Ei tule varmasti yhtään helppoa peliä. Islannista kaikki tietävät niiden fanit ja että he pelaavat aggressiivista ja nopeaa koripalloa. Katsoin sen Bulgaria-pelin telkkarista, ja aika tiukka peli sekin oli, Valtonen tuumii.