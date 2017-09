Dettmann: Meillä oli onnea että pääsimme jatkoajalle

Suomi avasi koripalloilun EM-kisat jatkoaikavoitolla Ranskasta, ja sen jälkeen päävalmentaja Henrik Dettmann myönsi, että jatkoajalla voittamiseen tarvitaan myös onnea. Puolaa vastaan Suomi tarvitsi Dettmannin mukaan onnea päästäkseen jatkoajalle, sillä Puola johti peliä viidellä pisteellä vielä 16 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päättymistä.

– Oli meillä onneakin, mutta hyvällä joukkueella on onnea. Onni on ansaittava. Ja me pelasimme voiton itsellemme. Onnea tarvittiin että pääsimme jatkoajalle, Dettmann sanoi.

Suomi aloitti pelin erinomaisesti, mutta toisen neljänneksen puolivälin jälkeen koritehtailu pysähtyi kuin seinään.

– Koripallo on ihmeellinen peli. Toinen joukkue tekee jekkujaan ja sitten toinen keksii omia jekkujaan. Meillä herpaantui keskittyminen. Painotin kaikilla tauoilla, että pitää painaa, mutta ihminen on tällainen, se rupeaa nauttimaan. Se on myös lajin hienous, Dettmann sanoi.

Puolan siirtyminen isompaan viisikkoon siirsi ohjat puolalaisten käsiin.

– Me aloimme epäröidä, miten reagoida (Przemyslaw) Karnowskiin. Eikä me noudatettu meidän pelisuunnitelmaa. Ja kyllä tässä näki, että meillä oli eilen takana aika kuluttava peli. Jalka ei millään meinannut nousta.